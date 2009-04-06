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demons-money.ru - Demons-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,072
Благодарностей: 71
КП: 0.052
demons-money.ru - Demons-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.12.2016




Цитата:
Дорогие гости нашего сайта!
Мы рады приветствовать всех вас на нашем новом уникальном проекте - экономической игре с выводом реальных денег "Demons money"!
Demons money - это красочная игра в которой можно по-настоящему заработать деньги. Основной смысл - нанять демонов и захватывать территории. За виртуальный захват Вы будете получать реальные деньги.
Нанимайте демонов, которые постоянно будут приносить вам прибыль. Демоны приносят золотые и серебряные монеты. Золотые монеты можно обменять на реальные деньги, а за серебряные монеты можно нанимать демонов.
Об игре:

Нанять демонов
Нанимайте демонов, которые будут приносить вам прибыль. Чем дороже демон тем больше вы заработаете.



Прибыль
Собирать монеты можно не чаще 1-ого раза за 10 минут. Прибыль распределяется в пропорциях: 50% Золотых монет и 50% Серебряных монет.
Золотая монета = 1 рубль для вывода, Серебряная монета = 1 Рубль для покупок.

Бонусы:


Если вы еще не зарегистрированы в игре, то вы можете получить бонус за регистрацию в размере 100 Серебряных монет (100 рублей).
+30% на первое пополнение!


Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и получайте 10% от их вклада в виде Золотых монет. Монеты сразу доступны для выплаты.


Платежные системы:


PAYEER


Мой вклад:


__________________
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