| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
|
Сегодня, 22:41
|
Сегодня, 20:34
|
#1
|
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,072
Благодарностей: 71
|
demons-money.ru - Demons-Money
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.12.2016
Об игре:
Нанять демонов
Цитата:
|
Дорогие гости нашего сайта!
Мы рады приветствовать всех вас на нашем новом уникальном проекте - экономической игре с выводом реальных денег "Demons money"!
Demons money - это красочная игра в которой можно по-настоящему заработать деньги. Основной смысл - нанять демонов и захватывать территории. За виртуальный захват Вы будете получать реальные деньги.
Нанимайте демонов, которые постоянно будут приносить вам прибыль. Демоны приносят золотые и серебряные монеты. Золотые монеты можно обменять на реальные деньги, а за серебряные монеты можно нанимать демонов.
Нанимайте демонов, которые будут приносить вам прибыль. Чем дороже демон тем больше вы заработаете.
Прибыль
Собирать монеты можно не чаще 1-ого раза за 10 минут. Прибыль распределяется в пропорциях: 50% Золотых монет и 50% Серебряных монет.
Золотая монета = 1 рубль для вывода, Серебряная монета = 1 Рубль для покупок.
Бонусы:
Если вы еще не зарегистрированы в игре, то вы можете получить бонус за регистрацию в размере 100 Серебряных монет (100 рублей).
+30% на первое пополнение!
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и получайте 10% от их вклада в виде Золотых монет. Монеты сразу доступны для выплаты.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад:
__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 22:41
|
Похожие темы
|Тема
|Автор
|Раздел
|Ответов
|Последнее сообщение
|
Ru-Change.cc - обмен Bitcoin, Perfect Money, BTC-e, Payeer, Yandex money, Сбербанк
|RU-CHANGE
|Обменники валюты
|144
|Сегодня 21:56
|
angels-and-demons.ru - Ангелы и Демоны
|MonitoringFF
|Экономические игры
|10
|Сегодня 06:24
|
W-obmen.ru - автоматический обмен Perfect Money, Nix Money, Payeer, OKPay, AdvCach
|Виталий Ватолин
|Обменники валюты
|244
|24.12.2016 22:07
|
WMIRK: Ввод, вывод, Perfect Money, WM, обмен на Yandex Money
|WMIRK
|Ввод и Вывод валюты
|321
|18.12.2016 20:48
|
Instant EXCHANGE - Libertyreserve, Perfect Money, V-Money, EcuMoney Pecunix, WMZ WMR
|euroexchanges
|Черный список обменников
|4
|06.04.2009 01:23
|