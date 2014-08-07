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Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым

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Старый Сегодня, 20:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
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Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым
Лас-Вегас одним из крупнейших городов в мире, который использует альтернативные источники энергии. Уже сейчас все организации, здания и инфраструктура, от уличных фонарей и до госучреждений используют только экологически чистую энергию. Об этом проинформировало издание USA Today.

На прошедшей конференции, градоначальник Каролин Гудмен заявила, что жителя Лас-Вегаса по праву могут гордится тем, что живут в одном из не многих городов мира, который практически полностью обеспечен «зеленым» электричеством, об этом информирует news.eizvestia.com.

Для достижения этой цели Лас-Вегас прошел долгий десятилетний путь. Отказ от традиционных источников стал возможен в результате открытия на прошлой неделе солнечной электростанции Boulder Solar 1. Успешная реализация проекта дала возможность получать электроэнергию по цене 0,046 USD/ кВт⋅ч, благодаря чему город сможет экономить около $5 млн ежегодно. Однако кроме государственных предприятий, которые уже полностью питаются зеленой электроэнергией остается еще не мало жилых и коммерческих сооружений, до сих пор использующих традиционные источники.

Boulder Solar 1 – это далеко не единственный поставщик экологической энергии, Лас-Вегас снабжен множеством геотермальных установок, и солнечных батарей которые расположены по всему городу. Учитывая, что Лас-Вегас размещен в центральной части жаркой пустыни Мохаве, он может получать достаточно большое количество солнечной энергии, однако это провоцирует риск перенасыщения. В случае производства избыточной мощности, она будет направлена на коммерческие и жилые здания потребляющие обычное электричество.

План по переходу на чистую электроэнергию был запущен с 2008 года, и на сегодняшний день в эту отрасль было инвестировано более $40 млн. Сегодня Лас-Вегас почти полностью обеспечен зеленым электричеством. Теперь его опыт будут перенимать и другие города – к 2035 году перевести на альтернативное энергообеспечение планируется Сан-Франциско и Сан-Хосе.


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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 20:28
#2
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 662
Благодарностей: 116
КП: 0.165
Re: Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым
Они должны неплохо сэкономить на электричестве, там же потребление должно было быть адское.
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gheorgze вне форума  
Старый Сегодня, 21:42
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,024
Благодарностей: 62
КП: 0.038
Re: Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым
Вот в таком городе, и при таком климате, вполне было возможно перейти на альтернативные источники энергии, но то, что хорошо для Лас-Вегаса, может не подойти другим городам.
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Адрон на форуме  
Старый Сегодня, 21:50
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,060
Благодарностей: 549
КП: 0.049
Re: Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым
Молодцы, это показатель того что в городе крутятся большие деньги и мэрия может позволить заниматься экологически чистыми технологиями.
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