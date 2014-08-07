Мировой центр игр и развлечений стал экологически чистым

Лас-Вегас одним из крупнейших городов в мире, который использует альтернативные источники энергии. Уже сейчас все организации, здания и инфраструктура, от уличных фонарей и до госучреждений используют только экологически чистую энергию. Об этом проинформировало издание USA Today.
На прошедшей конференции, градоначальник Каролин Гудмен заявила, что жителя Лас-Вегаса по праву могут гордится тем, что живут в одном из не многих городов мира, который практически полностью обеспечен «зеленым» электричеством, об этом информирует news.eizvestia.com.
Для достижения этой цели Лас-Вегас прошел долгий десятилетний путь. Отказ от традиционных источников стал возможен в результате открытия на прошлой неделе солнечной электростанции Boulder Solar 1. Успешная реализация проекта дала возможность получать электроэнергию по цене 0,046 USD/ кВт⋅ч, благодаря чему город сможет экономить около $5 млн ежегодно. Однако кроме государственных предприятий, которые уже полностью питаются зеленой электроэнергией остается еще не мало жилых и коммерческих сооружений, до сих пор использующих традиционные источники.
Boulder Solar 1 – это далеко не единственный поставщик экологической энергии, Лас-Вегас снабжен множеством геотермальных установок, и солнечных батарей которые расположены по всему городу. Учитывая, что Лас-Вегас размещен в центральной части жаркой пустыни Мохаве, он может получать достаточно большое количество солнечной энергии, однако это провоцирует риск перенасыщения. В случае производства избыточной мощности, она будет направлена на коммерческие и жилые здания потребляющие обычное электричество.
План по переходу на чистую электроэнергию был запущен с 2008 года, и на сегодняшний день в эту отрасль было инвестировано более $40 млн. Сегодня Лас-Вегас почти полностью обеспечен зеленым электричеством. Теперь его опыт будут перенимать и другие города – к 2035 году перевести на альтернативное энергообеспечение планируется Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Специально для mmgp.ru