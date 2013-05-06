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nordlove.top - Сезон Охоты

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,072
Благодарностей: 71
КП: 0.052
nordlove.top - Сезон Охоты

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.12.2016




Цитата:
Сезон охоты - это красочная игра в которой можно по-настоящему заработать деньги. Основной смысл - нанять зверей и участвовать в сезоне охоты. За виртуальную охоту вы будете получать реальные деньги.
Нанимайте зверей которые постоянно будут приносить вам прибыль. Звери приносят золотые и серебряные монеты. Золотые монеты можно обменять на реальные деньги, а за серебряные монеты можно нанимать зверей.
Об игре:

Лесные жители
Нанимайте понравившись вам лесных жителей, которые будут приносить вам прибыль. Чем дороже зверь тем больше вы заработаете.



Собирать монеты можно не чаще 1-ого раза за 10 минут. Прибыль распределяется в пропорциях: 90% Золотых монет и 10% Серебряных монет.
Золотая монета = 1 рубль для вывода, Серебряная монета = 1 Рубль для покупок.

Бонусы:


Если вы еще не зарегистрированы в игре, то вы можете получить бонус за регистрацию в размере 100 Серебряных монет (100 рублей). Для получения бонуса просто заполните все необходимые поля в форме регистрации.


Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и получайте 15% от их вклада в виде Золотых монет. Монеты сразу доступны для выплаты.


Платежные системы:


Payeer, Яндекс Деньги, Visa/Master


Мой вклад:


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Старый Сегодня, 21:44
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,139
Благодарностей: 541
КП: 0.014
Re: nordlove.top - Сезон Охоты
Сколько ж можно раз эту шляпу запускать ?
Админ , ты б домен придумал хоть в тему .
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