nordlove.top - Сезон Охоты

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.12.2016
Об игре:
Лесные жители
Цитата:
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Сезон охоты - это красочная игра в которой можно по-настоящему заработать деньги. Основной смысл - нанять зверей и участвовать в сезоне охоты. За виртуальную охоту вы будете получать реальные деньги.
Нанимайте зверей которые постоянно будут приносить вам прибыль. Звери приносят золотые и серебряные монеты. Золотые монеты можно обменять на реальные деньги, а за серебряные монеты можно нанимать зверей.
Нанимайте понравившись вам лесных жителей, которые будут приносить вам прибыль. Чем дороже зверь тем больше вы заработаете.
Собирать монеты можно не чаще 1-ого раза за 10 минут. Прибыль распределяется в пропорциях: 90% Золотых монет и 10% Серебряных монет.
Золотая монета = 1 рубль для вывода, Серебряная монета = 1 Рубль для покупок.
Бонусы:
Если вы еще не зарегистрированы в игре, то вы можете получить бонус за регистрацию в размере 100 Серебряных монет (100 рублей). Для получения бонуса просто заполните все необходимые поля в форме регистрации.
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и получайте 15% от их вклада в виде Золотых монет. Монеты сразу доступны для выплаты.
Платежные системы:
Payeer, Яндекс Деньги, Visa/Master
Мой вклад: