Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,536 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разглядывая инвестиционную карту Украины

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:48
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,112
Благодарностей: 707
КП: 0.277
Разглядывая инвестиционную карту Украины


Если взглянуть на интерактивную карту инвестиций, пришедших на Украину, начиная с 2015 года, то можно увидеть результат, который глаз не радует.

На карте отображены все более менее значимые проекты, которые уже либо были реализованы, либо их запуск должен состояться в ближайшем будущем. Во-первых, очевидно, что пока не очень густо. Во-вторых, внимательное изучение списка приводит к пониманию, что ЕС нужна аграрная деиндустриальная Украина, которая станет, по сути, сырьевым придатком ее экономики и поставщиком трудовых ресурсов для Европы.

Первое, что бросается в глаза на карте инвестиций, так это практически полное отсутствие проектов в левобережной части Украины. И пояснять, о чем это говорит, здесь не нужно. Ни западный бизнес, ни местные «инвесторы» не верят в то, что сделанные ими капиталовложения будут в безопасности.

Второй интересный момент: подавляющее большинство новых объектов инвестирования это так называемые зеленые электростанции, зернохранилища, зерно- и масло-терминалы.

Двадцать солнечных и три ветроэлектростанции не принесут прибыли никому, кроме своих владельцев. Страна от этого будет иметь убыток, так как фактически финансирование этого сверхприбыльного бизнеса производится за счет остальной генерации украинского энергетического сектора, а также потребителя, оплачивающего повышенный тариф. Имея тариф закупки в 10 раз выше, нежели электроэнергия, вырабатываемая АЭС, зеленая энергетика Украины будет и далее развиваться, паразитируя на ее экономике.

Одиннадцать новых элеваторов, шесть зерновых терминалов для отгрузки зерна на экспорт, два терминала по перевалке его внутри страны, один маслотерминал, одиннадцать производств по первичной переработке мяса, подсолнечника и т.д. Привет великой аграрной державе

Есть еще четырнадцать объектов по производству биогаза, удобрений - все те же последствия архаизации и аграрного уклона украинской экономики.

Несколько цехов по переработке древесины в полуфабрикаты и одна небольшая мебельная фабрика - слабая попытка хоть немного сгладить ситуацию с экспортом леса кругляка. А пара строительных производств, обнаруженных на карте, настолько мизерны, что о них даже не стоит говорить.

Если проанализировать общий объем инвестиций на высокотехнологичные производства на Украине (за два последних и даже два следующих года), то сумма будет равна одному большому инвестиционному проекту в России. Например, по производству немецкой сельхозтехники на Кубани.

А какие интересности заметили вы?
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:53
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 1,888
Благодарностей: 114
КП: 0.061
Re: Разглядывая инвестиционную карту Украины
Как-то всё пессимистично в статье указано. Почитать даже если этот форум, видно что постоянно в Украину кто-то вкладывает свои инвестиции под свои проекты, суммы довольно неплохие.
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|| Новости хайпов,повышенный рефбек, страховки на HyipStat.top
zlobikus на форуме  
Старый Сегодня, 18:57
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,112
Благодарностей: 707
КП: 0.277
Автор темы Re: Разглядывая инвестиционную карту Украины
Цитата:
Сообщение от zlobikus Посмотреть сообщение
видно что постоянно в Украину кто-то вкладывает свои инвестиции под свои проекты, суммы довольно неплохие.
Пессимистичность именно в однобокости инвестиций. В высокотехнологичные отрасли пока никто не торопится вкладываться.
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перевод гривны с карты одного банка на карту другого банка Украины Avanza Банки Украины 1 07.02.2016 16:09
Кризисы в Ираке и Украине изменят инвестиционную карту мира на годы вперед — Reuters Katerina81 Политика и экономика 0 15.08.2014 13:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
«Яндекс» заработал на контекстной рекламе 10 млрд рублей
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Не могу вызвать "Поиск" по форуму
От lkamen в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-Bitcoin" - 18 этап ($100 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар Naale
EliteConfer - eliteconfer.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
Enzola - enzola.org
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Svetlya4ok
Необходимое для безвизового режима электронное декларирование отложили на год
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,536
Тем
445,182
Сообщений
10,809,848

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube