Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,112 Благодарностей: 707 КП: 0.277

Разглядывая инвестиционную карту Украины



Если взглянуть на интерактивную



На карте отображены все более менее значимые проекты, которые уже либо были реализованы, либо их запуск должен состояться в ближайшем будущем. Во-первых, очевидно, что пока не очень густо. Во-вторых, внимательное изучение списка приводит к пониманию, что ЕС нужна аграрная деиндустриальная Украина, которая станет, по сути, сырьевым придатком ее экономики и поставщиком трудовых ресурсов для Европы.



Первое, что бросается в глаза на карте инвестиций, так это практически полное отсутствие проектов в левобережной части Украины. И пояснять, о чем это говорит, здесь не нужно. Ни западный бизнес, ни местные «инвесторы» не верят в то, что сделанные ими капиталовложения будут в безопасности.



Второй интересный момент: подавляющее большинство новых объектов инвестирования это так называемые зеленые электростанции, зернохранилища, зерно- и масло-терминалы.



Двадцать солнечных и три ветроэлектростанции не принесут прибыли никому, кроме своих владельцев. Страна от этого будет иметь убыток, так как фактически финансирование этого сверхприбыльного бизнеса производится за счет остальной генерации украинского энергетического сектора, а также потребителя, оплачивающего повышенный тариф. Имея тариф закупки в 10 раз выше, нежели электроэнергия, вырабатываемая АЭС, зеленая энергетика Украины будет и далее развиваться, паразитируя на ее экономике.



Одиннадцать новых элеваторов, шесть зерновых терминалов для отгрузки зерна на экспорт, два терминала по перевалке его внутри страны, один маслотерминал, одиннадцать производств по первичной переработке мяса, подсолнечника и т.д. Привет великой аграрной державе



Есть еще четырнадцать объектов по производству биогаза, удобрений - все те же последствия архаизации и аграрного уклона украинской экономики.



Несколько цехов по переработке древесины в полуфабрикаты и одна небольшая мебельная фабрика - слабая попытка хоть немного сгладить ситуацию с экспортом леса кругляка. А пара строительных производств, обнаруженных на карте, настолько мизерны, что о них даже не стоит говорить.



Если проанализировать общий объем инвестиций на высокотехнологичные производства на Украине (за два последних и даже два следующих года), то сумма будет равна одному большому инвестиционному проекту в России. Например, по производству немецкой сельхозтехники на Кубани.



А какие интересности заметили вы? Если взглянуть на интерактивную карту инвестиций, пришедших на Украину, начиная с 2015 года, то можно увидеть результат, который глаз не радует.На карте отображены все более менее значимые проекты, которые уже либо были реализованы, либо их запуск должен состояться в ближайшем будущем. Во-первых, очевидно, что пока не очень густо. Во-вторых, внимательное изучение списка приводит к пониманию, что ЕС нужна аграрная деиндустриальная Украина, которая станет, по сути, сырьевым придатком ее экономики и поставщиком трудовых ресурсов для Европы.Первое, что бросается в глаза на карте инвестиций, так это практически полное отсутствие проектов в левобережной части Украины. И пояснять, о чем это говорит, здесь не нужно. Ни западный бизнес, ни местные «инвесторы» не верят в то, что сделанные ими капиталовложения будут в безопасности.Второй интересный момент: подавляющее большинство новых объектов инвестирования это так называемые зеленые электростанции, зернохранилища, зерно- и масло-терминалы.Двадцать солнечных и три ветроэлектростанции не принесут прибыли никому, кроме своих владельцев. Страна от этого будет иметь убыток, так как фактически финансирование этого сверхприбыльного бизнеса производится за счет остальной генерации украинского энергетического сектора, а также потребителя, оплачивающего повышенный тариф. Имея тариф закупки в 10 раз выше, нежели электроэнергия, вырабатываемая АЭС, зеленая энергетика Украины будет и далее развиваться, паразитируя на ее экономике.Одиннадцать новых элеваторов, шесть зерновых терминалов для отгрузки зерна на экспорт, два терминала по перевалке его внутри страны, один маслотерминал, одиннадцать производств по первичной переработке мяса, подсолнечника и т.д. Привет великой аграрной державеЕсть еще четырнадцать объектов по производству биогаза, удобрений - все те же последствия архаизации и аграрного уклона украинской экономики.Несколько цехов по переработке древесины в полуфабрикаты и одна небольшая мебельная фабрика - слабая попытка хоть немного сгладить ситуацию с экспортом леса кругляка. А пара строительных производств, обнаруженных на карте, настолько мизерны, что о них даже не стоит говорить.Если проанализировать общий объем инвестиций на высокотехнологичные производства на Украине (за два последних и даже два следующих года), то сумма будет равна одному большому инвестиционному проекту в России. Например, по производству немецкой сельхозтехники на Кубани.А какие интересности заметили вы?

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