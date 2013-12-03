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Blockstream: Lightning Network никогда не заменит полностью биткоин

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#1
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Blockstream: Lightning Network никогда не заменит полностью биткоин
Протокол Lightning Network никогда не сможет полностью заменить классические биткоин-транзакции, и его появление не означает, что первая криптовалюта как платежное средство станет ненужной. Такое пояснение сделал разработчик Blockstream Кристиан Деккер.

Об этом сообщает 8btc.com, ссылаясь на письмо Деккера, полученное в ответ на размещенную ранее этим изданием статью, посвященную Lightning Network и Segregated Witness.

По словам Деккера, он счел необходимым развеять несколько широко распространенных мифов и заблуждений о Lightning Network, одно из которых заключается в том, что его интеграция якобы нанесет удар по самому биткоину.

«Lightning Network очень сильно полагается на биткоин как на базовый слой, который используется для создания каналов. Нам нужны сильные гарантии, которые нам дает биткоин: защита от двойного расходования, взаимозаменяемость и неизменность транзакций в блокчейне. Без всего этого было бы невозможно создать каналы LN, и монеты в каналах не имели бы никакой ценности. Lightning Network не заменит биткоин, и у пользователей всегда будет возможность осуществлять транзакции напрямую в блокчейне», — пишет Деккер.

Тем не менее, отмечает разработчик, есть кейсы, для которых биткоин не подходит. К ним относятся небольшие транзакции с низкими комиссионными, которые должны подтверждаться в течение нескольких секунд. Именно для таких сценариев и был создан LN как комплементарная технология, расширяющая возможности биткоина.

«Lightning – это новый инструмент в нашем арсенале. Зачем выкидывать молоток, если вам просто нужна отвертка?» — спрашивает Деккер.

Также он отмечает, что, хотя в потенциале LN и может быть развернут на различных блокчейнах, все его нынешние имплементации сосредоточены на биткоине.

«Да, Lightning может быть использован как слой для транзакций в разных блокчейнах, однако это происходит через посредников, например, обменные сервисы. Монеты, деноминированные в какой-либо валюте, всегда связаны с соответствующим блокчейном, поэтому биткоин никогда не покидает свой блокчейн», — написал Деккер.

Статья, которая вызвала такую реакцию разработчика, была переводом мнения, которое высказал Чуан Шилян, один из известных представителей китайского биткоин-сообщества. В ней, в частности, утверждается, что имплементация Lightning напрямую зависит от внедрения в протокол биткоина решения, известного как SegWit. Однако Деккер с этим категорично не согласен, отмечая, что SegWit предлагает ряд улучшений, которые не имеют отношения к Lightning. В частности, SegWit позволяет повысить безопасность сети биткоина и помогает создать пространство для более высокой скорости транзакций.

«Строго говоря, Lightning Network не нуждается в SegWit, необходимые изменения могут быть имплементированы в протокол биткоина разными способами. Данная статья пытается отговорить людей от принятия SegWit с целью задержки развертывания LN, однако отказ от SegWit приведет только к более слабой сети биткоина и небольшой задержке для LN. В потенциале это может дать преимущества другим блокчейнам, которые могут имплементировать LN».

Таким образом, настаивает Деккер, отказ от SegWit с целью помешать Lightning Network – это ошибка.

«Причин задерживать развертывание Lightning Network нет вообще, это технология, которая дополняет основную сеть биткоина и расширяет его возможные кейсы, которые до этого были невозможны».

Напомним, в октябре команда Blockstream объявила об успешном проведении первой транзакции с использованием протокола Lightning Network. В том же месяце была выработана дальнейшая стратегия развития проекта и шаги по его стандартизации с целью совместимости с различными имплементациями протокола.



Источник:
Источник:http://news.8btc.com/blockstream-dev...ce-from-segwit
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 18:51.
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