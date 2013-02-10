Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 2,477 Благодарностей: 519 КП: 0.269

Крупные инвесторы ждут нефть по 100 долларов за бочку



Нефть на мировых рынках продолжает дорожать. И инвесторы всех мастей начинают верить в бычье настроение, и открывают фьючерсы с ростом цены на нефть, на ближайшие несколько месяцев вперёд. Но некоторые трейдеры уверены, что скачок стоимости углеводородов в ближайшие два года будет куда сильнее, чем рассчитывают большинство инвесторов.



Как заявляют аналитики Bloomberg, долгосрочные контракты, сроком до 2018 года, которые предполагают, стоимость барреля нефти по 100 долларов привлекает крупный спекулятивный капитал.



Под закрытие прошлой торговой недели, самыми торгуемыми контрактами на всем рынке ICE Brent были контракты сроком до 2018 года, по 100 долларов за баррель. А ведь большинство инвесторов уверены в том, что "чёрное золото" не подорожает столько существенно за ближайшие пару лет.



Не смотря на все договоренности ОПЕК, мировой нефтяной рынок до сих пор перенасыщен. Не смотря на сокращение добычи углеводородов по всему миру, в хранилищах останется слишком много запасённой нефти.



Чтобы существенно сократить товарные запасы нефти, требуется куда больше времени, чем два года. Но внезапный интерес крупного капитала к ближайшей возможности столь сильного подорожания "чёрного золота", навевает всё большую уверенность в оживлении нефтяных рынков уже в ближайшем будущем.



Но многие аналитики, узнав о такой новости, сравнили покупку опционов по 100 долларов за баррель сроком до 2018 года, с обычным лотерейным билетом. Для многих, цена 100 долларов за бочку нефти - это не рыночные показатель, даже через два года.



Но учитывая различные серьёзные геополитические события, которые происходят в мире с пугающей частотой, такой сценарий вполне может произойти. И можно ли считать покупку таких фьючерсов слишком рискованным инвестиционным приобретением? Как пишут журналисты Bloomberg, при негативном исходе событий, инвесторы потеряют всего 1 млн долларов. Тогда как при благоприятном исходе контрактов, доходность будет зашкаливать.



Возможно, что кто-то из вас подумает о том, что такие инвестиции чем-то напоминают игру в русскую рулетку. Но судя по всему, предполагаемая высокая доходность, заставляет крупный капитал идти на такой серьёзный риск.



Специально для mmgp.ru Нефть на мировых рынках продолжает дорожать. И инвесторы всех мастей начинают верить в бычье настроение, и открывают фьючерсы с ростом цены на нефть, на ближайшие несколько месяцев вперёд. Но некоторые трейдеры уверены, что скачок стоимости углеводородов в ближайшие два года будет куда сильнее, чем рассчитывают большинство инвесторов.Как заявляют аналитики Bloomberg, долгосрочные контракты, сроком до 2018 года, которые предполагают, стоимость барреля нефти по 100 долларов привлекает крупный спекулятивный капитал.Под закрытие прошлой торговой недели, самыми торгуемыми контрактами на всем рынке ICE Brent были контракты сроком до 2018 года, по 100 долларов за баррель. А ведь большинство инвесторов уверены в том, что "чёрное золото" не подорожает столько существенно за ближайшие пару лет.Не смотря на все договоренности ОПЕК, мировой нефтяной рынок до сих пор перенасыщен. Не смотря на сокращение добычи углеводородов по всему миру, в хранилищах останется слишком много запасённой нефти.Чтобы существенно сократить товарные запасы нефти, требуется куда больше времени, чем два года. Но внезапный интерес крупного капитала к ближайшей возможности столь сильного подорожания "чёрного золота", навевает всё большую уверенность в оживлении нефтяных рынков уже в ближайшем будущем.Но многие аналитики, узнав о такой новости, сравнили покупку опционов по 100 долларов за баррель сроком до 2018 года, с обычным лотерейным билетом. Для многих, цена 100 долларов за бочку нефти - это не рыночные показатель, даже через два года.Но учитывая различные серьёзные геополитические события, которые происходят в мире с пугающей частотой, такой сценарий вполне может произойти. И можно ли считать покупку таких фьючерсов слишком рискованным инвестиционным приобретением? Как пишут журналисты Bloomberg, при негативном исходе событий, инвесторы потеряют всего 1 млн долларов. Тогда как при благоприятном исходе контрактов, доходность будет зашкаливать.Возможно, что кто-то из вас подумает о том, что такие инвестиции чем-то напоминают игру в русскую рулетку. Но судя по всему, предполагаемая высокая доходность, заставляет крупный капитал идти на такой серьёзный риск.

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