Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Самый большой в мире хедж-фонд создает программное обеспечение для автоматизации повседневных процессов управления фирмой, в том числе для найма, увольнения и других стратегических решений.
Как сообщает Wall Street Journal, команда инженеров-программистов Bridgewater Associates трудится над проектом по просьбе основателя, миллиардера Рэя Далио, которому нужны гарантии, что компания может работать в соответствии с его видением даже когда его нет на месте.
"Роль многих оставшихся людей в фирме будет состоять не в необходимости осуществлять индивидуальный выбор, а в разработке критериев, по которым система принимает решения, вмешиваясь в том случае, когда что-то не работает", – пишет журнал, корреспонденты которого беседовали с пятью бывшими и нынешними сотрудниками.
Фирма, которая управляет $ 160 млрд, в начале 2015 года создала команду программистов, специализирующихся в области анализа и искусственного интеллекта. Эта команда получила название Systematized Intelligence Lab. Подразделение возглавил Дэвид Ферруччи, который ранее руководил разработкой IBM Watson – суперкомпьютера, оснащенного уникальной вопросно-ответной системой искусственного интеллекта, который обошел людей в телевизионной игре-викторине Jeopardy! в 2011 году.
Компания уже отличается высоким уровнем управления данными. Встречи в компании регистрируются, сотрудников просят оценивать друг друга в течение всего дня с использованием рейтинговой системы под названием "точки". Systematized Intelligence Lab встроила инструмент, который включает в себя эти рейтинги, в "бейсбольные карточки", которые показывают сильные и слабые стороны сотрудников. Другое приложение, получившее название “контракт”, приучает персонал ставить цели, которые они хотят достичь, а затем отслеживает, насколько эффективно они справляются с этим процессом.
Эти инструменты демонстрируют первоначальное применение PriOS – всеохватывающего программного обеспечения для управления, на которое Далио намерен возложить процесс принятия трех четвертей всех управленческих решений в течение пяти лет. Решения, которые предстоит решать PriOS, включают правильный подбор сотрудников на конкретные вакансии и позиционирование противоположных перспектив, которые исходят от нескольких членов команды, в том случае, если есть разногласия по поводу дальнейших действий.
Машина будет принимать решения в соответствии с набором принципов Далио, соответствующих видению компании.
"Это амбициозно, но это не является необоснованным", – отметил Девин Фидлер, директор по исследованиям Института будущего, который построил прототип системы управления под названием iCEO. – "Многие функции управления – это в основном информационная работа, то есть то, с чем программное обеспечение может очень хорошо справиться".
Автоматизированный процесс принятия решений является привлекательным для бизнеса, так как он позволит сэкономить время и устранить фактор эмоциональной неустойчивости людей.
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Найм, увольнения и другие стратегические решения по всей видимости не касаются решений о торговых сделках, так что Далио верен себе и по-прежнему предпочитает, чтобы сделки заключали люди. Хотя вот в некоторых других сопоставимых по размеру активов хедж-фондах уже и торговлю ведут компьютеры - например, в Цитадели, по-моему у Ренессанс Техн. и ДЕ Шо тоже.
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Вообще-то биржевую торговлю компьютеры понемногу полностью забирают себе, так что довольно скоро наверное и Далио придется переводить свой фонд в квантовое состояние, иначе конкуренты его обойдут на повороте. В шахматах человек уже безнадежно уступил компьютерам, уступит им место и на биржах.