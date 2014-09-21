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Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом

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Старый Сегодня, 17:50
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,112
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Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Самый большой в мире хедж-фонд создает программное обеспечение для автоматизации повседневных процессов управления фирмой, в том числе для найма, увольнения и других стратегических решений.

Как сообщает Wall Street Journal, команда инженеров-программистов Bridgewater Associates трудится над проектом по просьбе основателя, миллиардера Рэя Далио, которому нужны гарантии, что компания может работать в соответствии с его видением даже когда его нет на месте.

"Роль многих оставшихся людей в фирме будет состоять не в необходимости осуществлять индивидуальный выбор, а в разработке критериев, по которым система принимает решения, вмешиваясь в том случае, когда что-то не работает", – пишет журнал, корреспонденты которого беседовали с пятью бывшими и нынешними сотрудниками.

Фирма, которая управляет $ 160 млрд, в начале 2015 года создала команду программистов, специализирующихся в области анализа и искусственного интеллекта. Эта команда получила название Systematized Intelligence Lab. Подразделение возглавил Дэвид Ферруччи, который ранее руководил разработкой IBM Watson – суперкомпьютера, оснащенного уникальной вопросно-ответной системой искусственного интеллекта, который обошел людей в телевизионной игре-викторине Jeopardy! в 2011 году.

Компания уже отличается высоким уровнем управления данными. Встречи в компании регистрируются, сотрудников просят оценивать друг друга в течение всего дня с использованием рейтинговой системы под названием "точки". Systematized Intelligence Lab встроила инструмент, который включает в себя эти рейтинги, в "бейсбольные карточки", которые показывают сильные и слабые стороны сотрудников. Другое приложение, получившее название “контракт”, приучает персонал ставить цели, которые они хотят достичь, а затем отслеживает, насколько эффективно они справляются с этим процессом.

Эти инструменты демонстрируют первоначальное применение PriOS – всеохватывающего программного обеспечения для управления, на которое Далио намерен возложить процесс принятия трех четвертей всех управленческих решений в течение пяти лет. Решения, которые предстоит решать PriOS, включают правильный подбор сотрудников на конкретные вакансии и позиционирование противоположных перспектив, которые исходят от нескольких членов команды, в том случае, если есть разногласия по поводу дальнейших действий.

Машина будет принимать решения в соответствии с набором принципов Далио, соответствующих видению компании.

"Это амбициозно, но это не является необоснованным", – отметил Девин Фидлер, директор по исследованиям Института будущего, который построил прототип системы управления под названием iCEO. – "Многие функции управления – это в основном информационная работа, то есть то, с чем программное обеспечение может очень хорошо справиться".

Автоматизированный процесс принятия решений является привлекательным для бизнеса, так как он позволит сэкономить время и устранить фактор эмоциональной неустойчивости людей.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:51
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Самый большой в мире хедж-фонд создает программное обеспечение для автоматизации повседневных процессов управления фирмой, в том числе для найма, увольнения и других стратегических решений.
Как то я не уверен в надежности этого ИИ... Сейчас ИИ не на столько развит что бы выполнять такие действия.
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yooloo вне форума  
Старый Сегодня, 18:12
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,112
Благодарностей: 707
КП: 0.277
Автор темы Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Цитата:
Сообщение от yooloo Посмотреть сообщение
Как то я не уверен в надежности этого ИИ...
Ну 166 лярдов чему-то ненадежному не доверят
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:16
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Ну 166 лярдов чему-то ненадежному не доверят
Ну человек тоже не надежный, а ему доверяют))
Меня просто шугает что он сможет увольнять персонал... Это как то странно. И многих может выгнать ни за что .
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yooloo вне форума  
Старый Сегодня, 18:29
#5
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,002
Благодарностей: 478
КП: 0.244
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Найм, увольнения и другие стратегические решения по всей видимости не касаются решений о торговых сделках, так что Далио верен себе и по-прежнему предпочитает, чтобы сделки заключали люди. Хотя вот в некоторых других сопоставимых по размеру активов хедж-фондах уже и торговлю ведут компьютеры - например, в Цитадели, по-моему у Ренессанс Техн. и ДЕ Шо тоже.
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FMFM на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:38
#6
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Цитата:
Сообщение от yooloo Посмотреть сообщение
Меня просто шугает что он сможет увольнять персонал... Это как то странно. И многих может выгнать ни за что .
Да не думаю что так будет. Если они решили внедрить ИИ то он доработан почти на все 100.
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JustFolk на форуме  
Старый Сегодня, 18:43
#7
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,002
Благодарностей: 478
КП: 0.244
Re: Искусственный интеллект будет управлять крупнейшим хэдж-фондом
Вообще-то биржевую торговлю компьютеры понемногу полностью забирают себе, так что довольно скоро наверное и Далио придется переводить свой фонд в квантовое состояние, иначе конкуренты его обойдут на повороте. В шахматах человек уже безнадежно уступил компьютерам, уступит им место и на биржах.
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