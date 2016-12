МОЛ Профессионал

The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС

За год, который прошел после того, как Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом (ЕС), экономика страны понесла большие потери, в частности, проблемы коснулись аграрного сектора. Как пишет The New York Times, основной ущерб наносят устанавливаемые ЕС квоты на поставку продукции, а также торговые ограничения со стороны России.



По информации издания, экономическая интеграция не принесла пользы украинским фермерам, поскольку квоты оказались крайне низкими. При этом на продукцию сельскохозяйственного сектора приходится 40 процентов украинского экспорта, отмечает газета. «Европа могла бы открыть свои границы гораздо шире», — считает глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.



Перспективы дальнейшей евроинтеграции страны выглядят туманно, поскольку в Европе соглашение об ассоциации оценивается неоднозначно, считают авторы статьи. Кроме того, избрание Дональда Трампа президентом США ставит под сомнение дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона.





21 декабря правительство Украины приняло решение продлить срок отмены действия зоны свободной торговли с РФ до 31 декабря 2017 года. При этом от жителей и депутатов местных органов власти из нескольких регионов страны президенту Петру Порошенко поступали обращения с просьбой восстановить экономические связи с Россией.



Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января. Это связано с тем, что Украина с 2016 года начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. В ответ Украина также ввела эмбарго в отношении РФ.





