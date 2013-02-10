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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 18:57
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Сегодня, 17:36
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#1
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,141
Благодарностей: 335
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The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
За год, который прошел после того, как Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом (ЕС), экономика страны понесла большие потери, в частности, проблемы коснулись аграрного сектора. Как пишет The New York Times, основной ущерб наносят устанавливаемые ЕС квоты на поставку продукции, а также торговые ограничения со стороны России.
По информации издания, экономическая интеграция не принесла пользы украинским фермерам, поскольку квоты оказались крайне низкими. При этом на продукцию сельскохозяйственного сектора приходится 40 процентов украинского экспорта, отмечает газета. «Европа могла бы открыть свои границы гораздо шире», — считает глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
Перспективы дальнейшей евроинтеграции страны выглядят туманно, поскольку в Европе соглашение об ассоциации оценивается неоднозначно, считают авторы статьи. Кроме того, избрание Дональда Трампа президентом США ставит под сомнение дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона.
21 декабря правительство Украины приняло решение продлить срок отмены действия зоны свободной торговли с РФ до 31 декабря 2017 года. При этом от жителей и депутатов местных органов власти из нескольких регионов страны президенту Петру Порошенко поступали обращения с просьбой восстановить экономические связи с Россией.
Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января. Это связано с тем, что Украина с 2016 года начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. В ответ Украина также ввела эмбарго в отношении РФ.
Источник RNS.
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Сегодня, 17:52
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
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Re: The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
Сейчас все зависти от Д. Трампа... Надеюсь что хуже не будет.
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Сегодня, 18:03
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#3
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,477
Благодарностей: 519
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Re: The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января. Это связано с тем, что Украина с 2016 года начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. В ответ Украина также ввела эмбарго в отношении РФ.
Ну так никто и не может усидеть сразу на двух стульях. О вреде ассоциации предупреждали. Просили прочитать, прежде чем подписывать. Но всё как всегда, не читал, но одобряю.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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Сегодня, 18:13
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#4
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Любитель
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 273
Благодарностей: 35
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Re: The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
За год, который прошел после того, как Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом (ЕС), экономика страны понесла большие потери
Ну это сразу было очевидно, но Украина упорно туда стремилась.
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Сегодня, 18:57
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