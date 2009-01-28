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Инструменты для инвестирования 3-5% в месяц

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Старый Сегодня, 17:33
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 58
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Инструменты для инвестирования 3-5% в месяц
В общем я тут понял, что инвестиции в одни только хайпы не дадут стабильного дохода в долгосрочной перспективе. И что рассчитывать на доходность выше 5% - это самообман.

Кто может - поделитесь, куда можно вкладывать стабильно под 3-5% в месяц.

Благодарю за внимание!
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