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Инструменты для инвестирования 3-5% в месяц
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Сегодня, 18:57
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Сегодня, 17:33
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#1
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Интересующийся
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 58
Благодарностей: 5
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Инструменты для инвестирования 3-5% в месяц
В общем я тут понял, что инвестиции в одни только хайпы не дадут стабильного дохода в долгосрочной перспективе. И что рассчитывать на доходность выше 5% - это самообман.
Кто может - поделитесь, куда можно вкладывать стабильно под 3-5% в месяц.
Благодарю за внимание!
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Сегодня, 18:57
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