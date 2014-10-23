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РФ: более половины работодателей обещают, что зарплата вот-вот обгонит инфляцию

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Старый Сегодня, 17:22
#1
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РФ: более половины работодателей обещают, что зарплата вот-вот обгонит инфляцию



Известное многим российское кадровое агентство ХедХантер (HeadHunter) представило сравнительную оценку наших федеральных округов по уровню зарплат и кроме того дало итоги по зарплатам за 2016 г.

Согласно исследованию? в 2016 г. более 10 процентов наших работодателей уменьшили заработки своему персоналу. А 33 процента наших работодателей: - наоборот занимались повышением заработков для своих работников.

Более того, в 2017 г. более 50% российских работодателей уже сейчас обещают, что повышение зарплат у них будет.
Согласитесь, что такие перспективы заманчивы.

Самые великие зарплаты, конечно, у нас выплачиваются в Москве и столичной области. Так сотрудник уровня "специалист" получает в среднем чистыми в руки около 60 тыс. руб. и данный уровень принят в рейтинге зарплат за 100 процента (правда там он указан до вычета "подоходника", см. ниже).

Далее идёт Питер и область и там среднемесячный доход "специалиста" (до вычета "подоходника") приближается к 50 тыс. руб. "Почетное 3-е место" занял Дальневосточный федеральный округ, где "спецы" зарабатывают 38,5 тыс. руб. в среднем в месяц. Уральский федеральный округ оказался на 4-м месте, но он всего на чуть-чуть отстал от Дальневосточного - 37,5 тыс. руб.

Сибирский округ застыл ровно посредине представленного исследования со своими средними зарплатами в размере 34,9 тыс. руб. В Южном, Приволжском, Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском округах получаемые средние зарплаты "спецов" приблизительно равные и пребывают в рамках от 27 до 30 тыс. руб., и это где-то от 40 до 43,5 процента от средней зарплаты по столице.

ХедХантер также сообщает, что в Южном федокруге работодатели чаще всего поднимали зарплаты своим работникам (это для 36%), а реже всего такое происходило в Московской области и в Северо-Западном округе, то есть для 25% из более чем 2500 опрошенных ХедХантером.

При опросе работодателей где-то 30% планируют в январе 2017 г. индексацию зарплат своих работников, и еще 30% сделают это в течение 1-го квартала. Зарплаты планируется поднять в среднем на 8 процентов. И вот то именно это действие работодателей позволит превысить рост зарплат над инфляцией, поскольку наше правительство ожидает инфляцию на уровне не более 4% за год.

И как ранее уже сообщал Росстат, в 3-м кв. текущего года средняя заработная плата по РФ составила 35 744 руб., прожиточный минимум для работающих людей находился на уровне 10 678 руб., а МРОТ (минимальная оплата труда) достиг 7500 руб. И поэтому выходит, что в среднем наше население зарабатывает в 3,3 раза более, чем есть у нас сейчас прожиточный минимум, и в 4,7 раза более чем минимальная оплата труда. Такие вот цифры от ХедХантера и Росстата.



Специально для mmgp.ru

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