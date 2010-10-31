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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 18:57
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Сегодня, 17:04
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#1
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
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Обзор валютного рынка
Обзор валютного рынка
В условиях постепенного уменьшения торговой активности фактор налогового периода и подготовка отдельных компаний к выплате промежуточных дивидендов поддержала рубль на прошлой неделе. Пара доллар/рубль может вновь протестировать минимумы этого года в районе 60,50 руб/долл. По окончанию налогового периода ожидаем постепенного восстановления пары доллар/рубль с первоначальными целями в район 61,30 руб/долл., и дальнейшего движения в район 62-63 руб/долл. На глобальном валютном рынке индекс доллара постепенно консолидируется. Попрежнему видим цели среднесрочного движения пары евро/доллар в район паритет а. На текущей же неделе ожидаем продолжение консолидации EUR/USD в диапазоне 1,04-1,06 долл.
Источник RNS.
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Сегодня, 18:57
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