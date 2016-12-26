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Выпускаются новые памятные монеты 26.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

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Старый Сегодня, 16:43
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,141
Благодарностей: 335
КП: 0.059
Выпускаются новые памятные монеты 26.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Выпускаются новые памятные монеты
26.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
26 декабря 2016 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец», на оборотной стороне которой расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монеты – до 500 тыс. штук.



Кроме того, в серии «Выдающиеся личности России» выпускаются памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения музыканта Э.Г. Гилельса и 130-летию со дня рождения поэта Г.М. Тукая. На оборотной стороне первой монеты изображен портрет Э.Г. Гилельса на фоне стилизованного фрагмента рояля, тираж этой монеты составит 2 тыс. штук. На оборотной стороне второй расположены портрет Г.М. Тукая, рельефные изображения вида деревни – родины поэта, птиц и книг, тираж монеты – 3 тыс. штук.



Еще одна памятная серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 1000-летию «Русской Правды». На ее обороте можно увидеть изображение фрагмента памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде на фоне страницы из Синодального списка «Русской Правды». Тираж монеты – 3 тыс. штук.



Также выпускаются в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей (в обычном и специальном исполнениях) на тему «Ювелирное искусство в России». На оборотных сторонах 3-рублевой монеты и монеты в 25 рублей в обычном исполнении расположено рельефное изображение скульптурной композиции «Тройка» ювелирной фирмы «Сазиков» на фоне другого изделия фирмы – чернильного прибора. На обороте 25-рублевой монеты в специальном исполнении то же изображение выполнено в технике цветной эмали. Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля – 3 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей – 850 штук в обычном исполнении и 150 штук в специальном.



150-летию основания Русского исторического общества посвящены памятные монеты номиналом 3 рубля (серебряная) и номиналом 50 рублей (золотая), а также монета из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, которая выйдет в рамках эмиссионной программы.



На оборотной стороне 3-рублевой серебряной монеты можно увидеть изображение первого председателя Русского исторического общества князя П.А. Вяземского на фоне Ново-Михайловского дворца в Санкт-Петербурге и свитка. Ее тираж 3 тыс. штук. Оборотную сторону золотой 50-рублевой монеты украшает изображение скульптуры М.М. Антокольского «Нестор-летописец». Тираж этой монеты – 1 тыс. штук.



5-рублевая монета из недрагоценного металла выйдет тиражом до 5 млн штук. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника Минину и Пожарскому в Москве.





Источник - ЦБ РФ
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 16:56
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 273
Благодарностей: 35
КП: 0.042
Re: Выпускаются новые памятные монеты 26.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Интересно, эти монеты полностью из серебра или золота будут сделаны? Вряд ли их пустят в оборот.
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Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 17:16
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 1,888
Благодарностей: 114
КП: 0.061
Re: Выпускаются новые памятные монеты 26.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Ну если 500 тысяч тираж Георгия, то есть надежда что получится где-то эту монетку отхватить в банке и сохранить на память. Тем более в последнее время маловато было выпущено памятных монет большим тиражом
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