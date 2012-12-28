ТРАНКВИЛИЗАТОР Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 315 Благодарностей: 15 КП: 0.010

Бигмаркеты. По стопам Билли Уолтерса Когда-то давным-давно, а именно в 2006 году, когда я еще только начал заниматься ставками. я поставил себе такую задачу -

научиться иметь стабильный плюс по американским видам спорта и прочим бигмаркетам и ликвидным рынкам, ставя по самым сложным

и тяжелым линиям в самых лучших конторах: пинакл, азиаты и т.д. На пути к этой цели были взлеты сопровождаемые хорошими

показателями, и сильные падения, приходилось и сливаться, ничего постыдного в этом нет. Но все это было сделано в рамках

абсолютно разных методик и стратегий и не было приведено к единому исходному знаменателю. Поэтому я, имея определенный и немалый

опыт в ставках, имея понимание предмета и свои наработки, хочу показать, как я смогу обыграть на бигмаркетах пинакл в течение

календарного года на примере 10 000 ставок (десяти тысяч). Это очень и очень солидная дистанция, что раставит все на круги своя.

И я считаю, что я смогу это сделать.





Все ставки будут по Пинаклу. Ставки реальные, проставляются реальные суммы. Суммы ставок я решил обезличить, то есть подсчет

будет вестись в units/номиналов, потому как это абсолютно неважно сколько ставится на одну ставку. Я лично в свое время ставил

и по 1 доллару и по 7 тысяч долларов на одну ставку, причем не единожды а системно. Поэтому отличий не вижу, а для наглядности

лучше подходит обезличенная система units. Банк 100 units, ставки по 1 unit то есть по 1% от банка скажем так, хотя сумма может

варьироваться. Ставки преймущественно по равной линии



Кроме того верификация ставок будет вестись на блогабете и бетоне и также все ставки будут верифицированы на самом крупном американском

ресурсе подобной тематики THERX, и на СБРе. Вообщем будет предпринята попытка выйти на заокеанские ресурсы и составить конкуренцию

Билли Уолтерсу.





Цель: за год - 10 000 ставок

ROI: 2-2.5%

Прибыль: 200-250 units/номиналов





На самом деле я с трудом себе представляю сейчас как это все будет исполнено, поскольку сама затея очень амбициозная, тут надо

посвятить все свое время именно данному мероприятию, вести статс. публиковать ставки. Подбивать вовремя. Очень это все сложно,

потому как обычно я создавал тему. вел неделю и бросал. А тут все намного серьезней.

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

__________________