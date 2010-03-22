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Продажа профессиональной медицинской web стистемы

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Предварительное обсуждение идей соискателей, претендующих на то, чтобы их проект был добавлен на платформу СтартапУМ.
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Старый Сегодня, 16:01
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Продажа профессиональной медицинской web стистемы
Продадим онлайн медицинскую платформу doctor-premium.com (Профессиональная платформа для медиков и докторов по сохранению базы пациентов).
Также возможны виды сотрудничества:
1) Можем продать копию платформы так и саму платформу.
2) Можем на базе ее создать новую, под ваши потребности, на разную тематику - экономическую систему, информационную систему.
3) У нас команда, из двух программистов. Можем создать полностью новую систему под ваше т.з. либо мы сами составим т.з. От вас нужно только идея.
4) Также можем разработать систему любой сложности (также и прототипы систем для проверки жизнеспособности), все зависит от бюджета и сроков.
Контакты:
1) Тел: +380971998777
2) infodoctorpremium(собака)gmail.com
3) Skype: info.microsoft.com
4) Viber (Программист Вячеслав): +380971998777
5) Viber (Программист Алексей): з75297з6з87о
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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