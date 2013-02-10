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Сегодня, 18:58
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Сегодня, 15:42
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,477
Благодарностей: 519
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Инвесторы раздувают финансовый пузырь на рынке недвижимости Китая
В связи с невозможностью зарабатывать столь высокую прибыль, как и раньше, в производственном секторе, крупный частный инвестиционный капитал в Китае начинает заниматься тем, чем занимается инвестиционный капитал в странах Запада, то есть раздувать финансовые пузыри на рынке недвижимости. Почему упала резко доходность в производственном секторе экономики - это тема для отдельной статьи, но кратко можно охарактеризовать данную проблему тем, что Китай лишается дешёвого энергоносителя, в частности угля, из-за лоббирования "зелёных интересов", а так же запуска местной программы количественного смягчения.
Как бы там ни было, буквально за год стоимость недвижимости выросла на 26,4 процента, что превышает динамику доходов местного населения. В отличие от правительства стран Запада, Коммунистическая Партия Китая уже обеспокоена назревающей проблемой, и на последнем пленарном заседании было заявлено о том, что неконтролируемые инвестиции в недвижимость несут огромную угрозу для национальной экономики. И назревающую проблему будут решать уже в самом ближайшем будущем.
По материалам news.xinhuanet.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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Сегодня, 15:49
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#2
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Профессионал
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 4,657
Благодарностей: 937
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Re: Инвесторы раздувают финансовый пузырь на рынке недвижимости Китая
Цитата:
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Сообщение от Drum13
Почему упала резко доходность в производственном секторе экономики - это тема для отдельной статьи, но кратко можно охарактеризовать данную проблему тем, что Китай лишается дешёвого энергоносителя, в частности угля, из-за лоббирования "зелёных интересов", а так же запуска местной программы количественного смягчения.
Ну ладно зеленые интересы, а какая связь между количественным смягчением и доходностью производственного сектора? Может наоборот, последняя упала, пришлось накачивать экономику деньгами?
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Сегодня, 16:48
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#3
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,477
Благодарностей: 519
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Re: Инвесторы раздувают финансовый пузырь на рынке недвижимости Китая
Цитата:
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Сообщение от Asal
а какая связь между количественным смягчением и доходностью производственного сектора?
Дешёвые кредиты большой денежной массы проще пустить теперь в спекуляции, чем в инвестирование производственного сектора. Окупаемость дольше. Примерно такого же эффекта на национальную экономику боится и Эльвира Набиуллина. Тоже самое было и с США. Запустили печатный станок, раздули финансовые пузыри, производственный сектор загибается.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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Сегодня, 18:58
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