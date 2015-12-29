10 лучших бесплатных приложений 2016 года по версии Fast Company
Автор издания Fast Company Дуг Амота составил список лучших приложений 2016 года. Он оценил как новинки, так и свежие обновления существующих сервисов. Редакция vc.ru публикует адаптированный перевод материала.
1. Albert
Платформа: iOS (в скором времени — Android).
Приложение помогает следить за финансами пользователя, предупреждает о появлении неоплаченных счетов, предлагает способы урезания расходов и возможность завести сберегательный счет.
«Не считая прекрасной семьи, хорошего здоровья, красивого дома, стабильной работы и ощущения счастья, увы, я не богатый человек. Я знаю, что у меня есть несколько кредиток, кучка банковских аккаунтов и пачка счетов, которые необходимо оплачивать каждый месяц. Если бы не Albert, мне было бы сложно свести все воедино», — пишет Амота.
2. Asana
Платформа: iOS, Android, веб.
В приложении для управления проектами Asana в 2016 году появились дополнительные функции, которые вывели его на новый уровень, пишет автор Fast Company: «Редизайн, добавление досок, настраиваемых полей, появление офлайн-доступа с мобильных устройств, возможностей для администрирования и использования сторонних приложений преобразили Asana».
3. «Google Путешествия»
Платформа: iOS, Android.
Приложение анализирует аккаунт в Gmail и собирает информацию о полетах, отелях, аренде автомобилей и бронировании ресторанов, создавая план путешествия. «Кроме того, оно формирует карточки с описанием местных достопримечательностей и выводит на карту интересные мероприятия, в зависимости от предпочтений и свободного времени пользователя», — рассказывает Амота.
4. Hardbound
Платформа: iOS.
«Очень сложно объяснить суть этого приложения, потому что я раньше не видел ничего похожего. Оно создает новостную подборку, где каждая история разбивается на серию карточек: изображений с текстом, которые позволяют быстрее вникнуть в суть события», — пишет автор Fast Company.
Кроме того, Hardbound генерирует карточки «для общего развития»: о том, как появилась луна, современная система среднего образования, что такое огонь, и так далее.
5. Opera
Платформа: Windows, Mac, Linux.
В новом обновлении Opera появилась возможность бесплатно создавать собственную VPN. «Это удобно, если вы оказались где-то за границей и хотите делиться вещами, которыми можете делиться только в своей стране, или хотите ограничить видимость своих действий в интернете», — пишет Амота.
6. PhotoScan
Платформа: iOS, Android.
Новое приложение от Google для оцифровки печатных фото с помощью камеры мобильных устройств. По словам разработчиков, PhotoScan не просто фотографирует снимок, а «создает его улучшенную цифровую копию».
«Приложение быстрое, точное, и что самое главное — бесплатное. Кроме того, пользоваться PhotoScan еще удобнее, если у вас уже есть аккаунт в Google Photo: все отсканированные снимки будут сразу попадать в хранилище и сортироваться», — рассказывает автор Fast Company.
7. Quik
Платформа: iOS, Android.
Приложение от создателей экстремальных камер GoPro для редактирования и создания качественного видео. «С его помощью вы можете обработать ваши любительские ролики и получить на выходе нечто действительно зрелищное. И под фразой "с его помощью" я имею в виду то, что оно фактически сделает всю работу за вас», — отмечает Амота.
Для использования Quik не требуется GoPro: видео можно загружать с мобильных устройств и социальных сетей. Приложение само выбирает наиболее интересные моменты и монтирует их в готовый ролик в высоком разрешении. «Все что от вас требуется — это выбрать музыку», — заключает автор Fast Company.
8. Revue
Платформа: веб.
Сервис для упрощения email-рассылок для блогеров, маркетологов и PR-специалистов. Оно позволяет агрегировать контент из сторонних источников (Medium, Pocket, Instagram и другие), редактировать рассылку и отправлять ее по базе подписчиков, которую также можно добавить из MailChimp, Twitter или почтового клиента. «Если у вас менее 200 подписчиков, сервис будет бесплатным. В противном случае стоимость использования составит $5 ежемесячно», — поясняет Дуга Амота.
9. Shyp
Платформа: iOS, Android, веб.
Сервис для организации упаковки и отправки товаров и сравнения цен на доставку для индивидуальных предпринимателей, компаний и предприятий. «Функция сравнения цен на доставку появилась только в 2016 году. Поэтому вы можете пользоваться приложением, даже если вам ничего не нужно отправлять»
10. Spark
Платформа: iOS, Mac.
Email-сервис для владельцев техники Apple. Приложение для iPhone появилось в 2015 году, в начале 2016 года было выпущена версия для iPad, а в ноябре — для Mac. «Если вы принадлежите к лагерю Apple, приложение должно обязательно появиться на всех ваших устройствах. С его помощью процесс создания деловых писем станет еще легче и проще, а сами письма — ярче и подробнее», — пишет автор Fast Company.
источник - vc.ru