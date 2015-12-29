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10 лучших бесплатных приложений 2016 года по версии Fast Company

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10 лучших бесплатных приложений 2016 года по версии Fast Company
10 лучших бесплатных приложений 2016 года по версии Fast Company

Автор издания Fast Company Дуг Амота составил список лучших приложений 2016 года. Он оценил как новинки, так и свежие обновления существующих сервисов. Редакция vc.ru публикует адаптированный перевод материала.

1. Albert

Платформа: iOS (в скором времени — Android).

Приложение помогает следить за финансами пользователя, предупреждает о появлении неоплаченных счетов, предлагает способы урезания расходов и возможность завести сберегательный счет.

«Не считая прекрасной семьи, хорошего здоровья, красивого дома, стабильной работы и ощущения счастья, увы, я не богатый человек. Я знаю, что у меня есть несколько кредиток, кучка банковских аккаунтов и пачка счетов, которые необходимо оплачивать каждый месяц. Если бы не Albert, мне было бы сложно свести все воедино», — пишет Амота.



2. Asana

Платформа: iOS, Android, веб.

В приложении для управления проектами Asana в 2016 году появились дополнительные функции, которые вывели его на новый уровень, пишет автор Fast Company: «Редизайн, добавление досок, настраиваемых полей, появление офлайн-доступа с мобильных устройств, возможностей для администрирования и использования сторонних приложений преобразили Asana».



3. «Google Путешествия»

Платформа: iOS, Android.

Приложение анализирует аккаунт в Gmail и собирает информацию о полетах, отелях, аренде автомобилей и бронировании ресторанов, создавая план путешествия. «Кроме того, оно формирует карточки с описанием местных достопримечательностей и выводит на карту интересные мероприятия, в зависимости от предпочтений и свободного времени пользователя», — рассказывает Амота.



4. Hardbound

Платформа: iOS.

«Очень сложно объяснить суть этого приложения, потому что я раньше не видел ничего похожего. Оно создает новостную подборку, где каждая история разбивается на серию карточек: изображений с текстом, которые позволяют быстрее вникнуть в суть события», — пишет автор Fast Company.

Кроме того, Hardbound генерирует карточки «для общего развития»: о том, как появилась луна, современная система среднего образования, что такое огонь, и так далее.



5. Opera

Платформа: Windows, Mac, Linux.

В новом обновлении Opera появилась возможность бесплатно создавать собственную VPN. «Это удобно, если вы оказались где-то за границей и хотите делиться вещами, которыми можете делиться только в своей стране, или хотите ограничить видимость своих действий в интернете», — пишет Амота.



6. PhotoScan

Платформа: iOS, Android.

Новое приложение от Google для оцифровки печатных фото с помощью камеры мобильных устройств. По словам разработчиков, PhotoScan не просто фотографирует снимок, а «создает его улучшенную цифровую копию».

«Приложение быстрое, точное, и что самое главное — бесплатное. Кроме того, пользоваться PhotoScan еще удобнее, если у вас уже есть аккаунт в Google Photo: все отсканированные снимки будут сразу попадать в хранилище и сортироваться», — рассказывает автор Fast Company.



7. Quik

Платформа: iOS, Android.

Приложение от создателей экстремальных камер GoPro для редактирования и создания качественного видео. «С его помощью вы можете обработать ваши любительские ролики и получить на выходе нечто действительно зрелищное. И под фразой "с его помощью" я имею в виду то, что оно фактически сделает всю работу за вас», — отмечает Амота.

Для использования Quik не требуется GoPro: видео можно загружать с мобильных устройств и социальных сетей. Приложение само выбирает наиболее интересные моменты и монтирует их в готовый ролик в высоком разрешении. «Все что от вас требуется — это выбрать музыку», — заключает автор Fast Company.



8. Revue

Платформа: веб.

Сервис для упрощения email-рассылок для блогеров, маркетологов и PR-специалистов. Оно позволяет агрегировать контент из сторонних источников (Medium, Pocket, Instagram и другие), редактировать рассылку и отправлять ее по базе подписчиков, которую также можно добавить из MailChimp, Twitter или почтового клиента. «Если у вас менее 200 подписчиков, сервис будет бесплатным. В противном случае стоимость использования составит $5 ежемесячно», — поясняет Дуга Амота.



9. Shyp

Платформа: iOS, Android, веб.

Сервис для организации упаковки и отправки товаров и сравнения цен на доставку для индивидуальных предпринимателей, компаний и предприятий. «Функция сравнения цен на доставку появилась только в 2016 году. Поэтому вы можете пользоваться приложением, даже если вам ничего не нужно отправлять»



10. Spark

Платформа: iOS, Mac.

Email-сервис для владельцев техники Apple. Приложение для iPhone появилось в 2015 году, в начале 2016 года было выпущена версия для iPad, а в ноябре — для Mac. «Если вы принадлежите к лагерю Apple, приложение должно обязательно появиться на всех ваших устройствах. С его помощью процесс создания деловых писем станет еще легче и проще, а сами письма — ярче и подробнее», — пишет автор Fast Company.



источник - vc.ru
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