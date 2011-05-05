Как зарабатывать на долгосрочной перспективе

Добрый день! В чем выгода торговли биткоинами?
Я сам из Беларуси и буду рассматривать ситуацию исходя из этого.
Беру в пример биржу сex.io
, так как у нее имеется вывод на карту + минимальные комиссии
Теперь считаем: Сама биржа предлагает при вводе 3.5% + 0.25 cents и максимальном выводе в 500$ 3.8$ комиссии~примерно 1% комиссии. Грубо говоря мы потратим 5% на туда-сюда. Затем я решил приобрести 1 бтк, и мне сразу влупили почти 8% комиссии за эту покупку. В нашей стране приход на карту это 13% подоходного от всей суммы будь добр заплати.
В общем виде получается так 5% (комиссии ввода-вывода) + 8%( комиссия на покупку биткоина) + 13% подоходный налог=26%
Изучив график роста биткоина, мы заметим что в промежутке с начала 2014 года и на данный момент курс отличается очень слабо, при этом был огромный спад между этими периодами.
Исходя из этого у меня напрашивается вопрос. Почему люди меняют свои деньги в биткоины, когда на носу такие огромные минусы:
а) Высокие риски ( из-за сложности прогнозирования, запрета во многих странах, будущих санкций и т.д.)
б) Высокие комиссии ( даже без учета подоходного налога), сравнимые с процентом в банках.
Я вижу только два ответа:
1. Надежда на сверхприбыль ( считай игра в рулетку).
2. Использование бтк на черном рынке.