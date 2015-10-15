Google возможно выплатит каждому своему сотрудник по $14600 за притеснения!

Руководитель по продуктам Google подал иск против компании за политику конфиденциальности последней, обвиняя её в нарушении калифорнийских законов о труде.
В иске, поданном в Высший суд штата, говорится, что внутри Google работает целая разветвлённая программа слежки за собственными сотрудниками.
Существующие правила на этот счёт внутри интернет-гиганта призваны в том числе предотвратить утечки информации, которая в теории может навредить компании. Так, сотрудникам запрещено обсуждать действия внутри Google, имеющие сомнительную законность, даже со своими юристами. Стимулируется практика доносительства сотрудников на тех, кто подозревается в вынесении сора из избы. Якобы существует программа “Стоп утечкам”, которая призывает доносить о подозрительном поведении коллег: например, если кто-то задаёт подробные вопросы о проекте или работе другого. Одно из правил даже запрещает сотрудникам писать рассказы о работе на корпорацию (такие как роман-антиутопия “Сфера” Дэйва Эггерса) без утверждения черновика со стороны Google.
Истец, фигурирующий в деле лишь под условным именем Джон Доу, как сообщается, ранее подал подобную жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США. В иске упомянут не названный по имени соучредитель Google, который на совещаниях любит угрожать увольнениями всем, кто нарушит правила корпорации.
Однако если Google будет призвана виновной в нарушении рабочего законодательства Калифорнии, она может быть оштрафована на $100 по каждому из 12 обвинений, помноженных на более чем 61 тысячу сотрудников. Если же будет доказано, что незаконные запреты существовали более одного дня, штраф удваивается, и сумма взимается за каждого сотрудника и каждый день нарушения вплоть до года. В результате штраф в худшем для Google случае может составить $3,8 млрд (каждому сотруднику придётся выплатить примерно $14 600).
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим