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Google возможно выплатит каждому своему сотрудник по $14600 за притеснения!

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Старый Сегодня, 14:17
#1
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Имя: Максим
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Google возможно выплатит каждому своему сотрудник по $14600 за притеснения!

Руководитель по продуктам Google подал иск против компании за политику конфиденциальности последней, обвиняя её в нарушении калифорнийских законов о труде.

В иске, поданном в Высший суд штата, говорится, что внутри Google работает целая разветвлённая программа слежки за собственными сотрудниками.

Существующие правила на этот счёт внутри интернет-гиганта призваны в том числе предотвратить утечки информации, которая в теории может навредить компании. Так, сотрудникам запрещено обсуждать действия внутри Google, имеющие сомнительную законность, даже со своими юристами. Стимулируется практика доносительства сотрудников на тех, кто подозревается в вынесении сора из избы. Якобы существует программа “Стоп утечкам”, которая призывает доносить о подозрительном поведении коллег: например, если кто-то задаёт подробные вопросы о проекте или работе другого. Одно из правил даже запрещает сотрудникам писать рассказы о работе на корпорацию (такие как роман-антиутопия “Сфера” Дэйва Эггерса) без утверждения черновика со стороны Google.

Истец, фигурирующий в деле лишь под условным именем Джон Доу, как сообщается, ранее подал подобную жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США. В иске упомянут не названный по имени соучредитель Google, который на совещаниях любит угрожать увольнениями всем, кто нарушит правила корпорации.

Однако если Google будет призвана виновной в нарушении рабочего законодательства Калифорнии, она может быть оштрафована на $100 по каждому из 12 обвинений, помноженных на более чем 61 тысячу сотрудников. Если же будет доказано, что незаконные запреты существовали более одного дня, штраф удваивается, и сумма взимается за каждого сотрудника и каждый день нарушения вплоть до года. В результате штраф в худшем для Google случае может составить $3,8 млрд (каждому сотруднику придётся выплатить примерно $14 600).

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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