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W-OBMEN.RU - мошенничество
Воспользовался сервисом обмена w-obmen.ru
Сделка 1: 10000 Perfect Money EUR -> 12,8207 Bitcoin BTC
Сделка 2: 11038,809999 Perfect Money EUR -> 14,1178 Bitcoin BTC
Должен был получить - 26.9385 BTC
Мною получено - 7.3207 BTC
Недоплачено - 19.6178 BTC
Время ожидания уже превысило 14 часов!
Skype: w-obmen.ru, был заблокирован
Просьба разъяснить ситуацию
Все скрины предоставлены в сообщении
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EXCHANGE MONEY VIETNAM
Последний раз редактировалось NGUYENSYTAN; Сегодня в 14:15.