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W-OBMEN.RU - мошенничество

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:08
#1
Интересующийся
 
Имя: NGUYENSYTAN
Пол: Мужской
Адрес: VIETNAM
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 10
Поблагодарили: 2 раз
КП: 0.000
W-OBMEN.RU - мошенничество
Воспользовался сервисом обмена w-obmen.ru
Сделка 1: 10000 Perfect Money EUR -> 12,8207 Bitcoin BTC
Сделка 2: 11038,809999 Perfect Money EUR -> 14,1178 Bitcoin BTC
Должен был получить - 26.9385 BTC
Мною получено - 7.3207 BTC
Недоплачено - 19.6178 BTC
Время ожидания уже превысило 14 часов!

Skype: w-obmen.ru, был заблокирован

Просьба разъяснить ситуацию
Все скрины предоставлены в сообщении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 3iBV6j.png Просмотров: 0 Размер: 115.5 Кб ID: 175471   Нажмите на изображение для увеличения Название: 2hy3of.png Просмотров: 0 Размер: 35.3 Кб ID: 175472   Нажмите на изображение для увеличения Название: frd9pc.png Просмотров: 0 Размер: 35.1 Кб ID: 175473   Нажмите на изображение для увеличения Название: tep6mL.png Просмотров: 0 Размер: 133.9 Кб ID: 175474   Нажмите на изображение для увеличения Название: TniGKP.png Просмотров: 0 Размер: 91.4 Кб ID: 175475  

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EXCHANGE MONEY VIETNAM
Последний раз редактировалось NGUYENSYTAN; Сегодня в 14:15.
NGUYENSYTAN на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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