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Российский стартап Соликсант привлёк 5 млн руб.на создание особого корма для креветок



Российская компания, которая разрабатывает продукты питания для креветок из водорослей, получила финансирование в размере 5 миллионов рублей (82 тыс. долл. США) от фонда Сколково и теперь это компания является первым стартапом работающим в области сельского хозяйства, который смог получить минигрант от вышеуказанного фонда.



Этот российский стартап Соликсант (



"В рамках нашего проекта в Сколково, мы ведем разработку пищи для личинок креветок (это такой стартовый корм / "заквасочная" культура), которая производится из некоторых видов водорослей, содержащих полинасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, белки и природные антибиотики," заявляет Денис Кузьмин, директор стартапа Соликсант.



"Мы предлагаем на рынок продукт, который ускорит рост личинок и сократить их уровень отмирания. У нас в стране до сих пор нет ни одного производителя так называемого стартового корма и это является одной из причин того, что практически все креветки продаваемые в России сейчас сюда импортируются," добавил он.



Соликсант специализируется на анализе свойств водорослей, а также проводит исследования с целью сохранения российского озера Байкал от дисбаланса в своей экосистеме, где уже наблюдается некоторое цветение воды, которое распространяется по всему периметру самого старого и самого глубокого этого природного водоёма в мире. Для многих водных организмов, скажем тех же креветок, качество пищи, которую они потребляют на изначальном этапе их развития в качестве личинок - является очень важным условием.



"Одним из ключевых факторов, определяющих качество питания является размер частиц: мускульный аппарат личинок в состоянии проглотить только очень мелкие частицы еды," утверждает г-н Кузьмин. "Это и является тем ответом на то, что почему водоросли являются естественной пищей для личинок креветок," сказал он. Господин Кузьмин утверждает, что его компания планирует использовать грант, что получить прототип питания в течение 1 года, а затем перейти к следующему этапу расширения своих работ по этому направлению.



После того, как будет полностью разработана технология для производства питания для креветок, то она также может быть использования для подготовки питания для устриц, и кроме того, для рыб ценных пород и других морских видов, пояснил он.



"Финансирование полученное от Сколково позволит нам исследовать довольно много собранных ранее видов водорослей, чтобы определить лучшие накопители особо ценных молекул и это в свою очередь позволит нам испытать различные рецепты питания и сравнить их с наиболее популярными рецептами на этом рынке. Денежный грант позволит нам завершить исследовательский этап, а также этап разработок, что очень для нас важно," добавил г-н Кузьмин.



"Кроме того, мы также ожидаем получить 2 патента на ценные биотехнические штаммы с помощью данного гранта и представить свою работу на одной из ведущих сельскохозяйственных выставок, которая вскоре состоится в Гамбурге". Стартап Соликсант стал резидентом фонда Сколково в марте этого года, и они одни из первых стартапов, который присоединился к недавно учрежденному подразделению по работам в области сельского хозяйства в рамках биомедицинского кластера.



"Ребята из стартапа провели действительно большую работу по сбору прямо-таки выдающейся коллекции штаммов и оттачивания своих навыков в этой области," - так выразился Роман Куликов, руководитель биотехнического направления в сельском хозяйстве и промышленности в рамках кластера Сколково.



Партнерами Соликсанта в проекте выступают научно-технический Технопарк инновационный центр Института биоорганической химии в Москве, а также фирма Евроген (Evrogen), которая владеет очень точным методом для определения ключевых биоэлементов в водорослях и институт Океанографии во Вьетнаме, который тестирует это питание на белоногих креветках.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5860e6fe75922 Российская компания, которая разрабатывает продукты питания для креветок из водорослей, получила финансирование в размере 5 миллионов рублей (82 тыс. долл. США) от фонда Сколково и теперь это компания является первым стартапом работающим в области сельского хозяйства, который смог получить минигрант от вышеуказанного фонда.Этот российский стартап Соликсант ( Solixant ) планирует потратить полученное финансирование для создания прототипа своего питания для креветок в течение предстоящего года и одновременно он заявляет, что его продукт сможет отучить Россию от зависимости импортировать в страну креветки."В рамках нашего проекта в Сколково, мы ведем разработку пищи для личинок креветок (это такой стартовый корм / "заквасочная" культура), которая производится из некоторых видов водорослей, содержащих полинасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, белки и природные антибиотики," заявляет Денис Кузьмин, директор стартапа Соликсант."Мы предлагаем на рынок продукт, который ускорит рост личинок и сократить их уровень отмирания. У нас в стране до сих пор нет ни одного производителя так называемого стартового корма и это является одной из причин того, что практически все креветки продаваемые в России сейчас сюда импортируются," добавил он.Соликсант специализируется на анализе свойств водорослей, а также проводит исследования с целью сохранения российского озера Байкал от дисбаланса в своей экосистеме, где уже наблюдается некоторое цветение воды, которое распространяется по всему периметру самого старого и самого глубокого этого природного водоёма в мире. Для многих водных организмов, скажем тех же креветок, качество пищи, которую они потребляют на изначальном этапе их развития в качестве личинок - является очень важным условием."Одним из ключевых факторов, определяющих качество питания является размер частиц: мускульный аппарат личинок в состоянии проглотить только очень мелкие частицы еды," утверждает г-н Кузьмин. "Это и является тем ответом на то, что почему водоросли являются естественной пищей для личинок креветок," сказал он. Господин Кузьмин утверждает, что его компания планирует использовать грант, что получить прототип питания в течение 1 года, а затем перейти к следующему этапу расширения своих работ по этому направлению.После того, как будет полностью разработана технология для производства питания для креветок, то она также может быть использования для подготовки питания для устриц, и кроме того, для рыб ценных пород и других морских видов, пояснил он."Финансирование полученное от Сколково позволит нам исследовать довольно много собранных ранее видов водорослей, чтобы определить лучшие накопители особо ценных молекул и это в свою очередь позволит нам испытать различные рецепты питания и сравнить их с наиболее популярными рецептами на этом рынке. Денежный грант позволит нам завершить исследовательский этап, а также этап разработок, что очень для нас важно," добавил г-н Кузьмин."Кроме того, мы также ожидаем получить 2 патента на ценные биотехнические штаммы с помощью данного гранта и представить свою работу на одной из ведущих сельскохозяйственных выставок, которая вскоре состоится в Гамбурге". Стартап Соликсант стал резидентом фонда Сколково в марте этого года, и они одни из первых стартапов, который присоединился к недавно учрежденному подразделению по работам в области сельского хозяйства в рамках биомедицинского кластера."Ребята из стартапа провели действительно большую работу по сбору прямо-таки выдающейся коллекции штаммов и оттачивания своих навыков в этой области," - так выразился Роман Куликов, руководитель биотехнического направления в сельском хозяйстве и промышленности в рамках кластера Сколково.Партнерами Соликсанта в проекте выступают научно-технический Технопарк инновационный центр Института биоорганической химии в Москве, а также фирма Евроген (Evrogen), которая владеет очень точным методом для определения ключевых биоэлементов в водорослях и институт Океанографии во Вьетнаме, который тестирует это питание на белоногих креветках.Перевод специально для mmgp.ru источник

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