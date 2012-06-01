Тимур Бекмамбетов инвестировал в магазин православной одежды

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов расширил сферу своих интересов, став владельцем онлайн-магазина и марки православной женской одежды "Ксенюшка".
По данным издания, 50% компании принадлежит Тимуру Бекмамбетову, еще по 25% владеют Ирен и Эдуард Утебековы. "Ксенюшка" зарегистрирована в Москве по одному адресу с кинокомпанией Бекмамбетова Bazelevs. Такой же адрес указан для приема корреспонденции на сайте магазина Ksenyushka.ru.
"Ксенюшка" — интернет-магазин и марка женской одежды, основанная "на православных христианских ценностях", сказано на сайте. Магазин назван именем блаженной Ксении Петербургской, десятую часть дохода он отправляет в Свято-Ксениевский монастырь. Платья стоимостью от 2,9 тыс. руб. и юбки от 1,3 тыс. руб. разработаны в России и доставляются в пределах СНГ.
Специалисты отмечают, что интернет-магазины с православными платьями — очень маленькие игроки на рынке ритейла. Запуск такого бизнеса может оцениваться как минимум в 5 млн рублей, но сделать узнаваемый бренд из маленького магазина сложно и дорого.
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