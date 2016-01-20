Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,549 Благодарностей: 987 Записей в блоге: 7 КП: 0.372

Биткоин — лучший актив 2016 года?

Доброго времени, друзья!



Продолжаю освящать последствия роста биткоина:



Курс биткоина взлетел более чем на 100% — с $90 в январе до рекордного максимума в $1242. У биткоина выдался отличный год.



После двух слабых лет стоимость цифровой валюты взлетела более чем на 100%. Для биткоина этот год станет лучшим с 2013-го. Тогда высокий интерес к новой валюте вызвал ее подорожание с $90 в январе до максимума за все время — $1242.



В прошлую пятницу стоимость одного биткоина перешагнула отметку в $900, а общая капитализация криптовалюты превысила 14 млрд долларов, затмив даже Twitter.



Аналитики связывают подорожание криптовалюты с рядом факторов: растущим интересом профессиональных инвесторов, улучшением фундаментальных рыночных показателей, а также пониманием того, что крупнейшие экономики мира становятся все более нестабильными.



Основатель и гендиректор аналитической компании CryptoCompare Чарльз Хейтер говорит: «Речь идет об усилении популистских настроений в еврозоне, девальвации китайского юаня, победе Трампа».



Однако рост стоимость биткоинов — это еще не все. Значительно увеличились и торговые объемы: летом суточный оборот биткоинов превышал 330 млн долларов. Кроме того, ликвидность рынка криптовалюты теперь достаточна, чтобы профессиональные трейдеры открывали и закрывали позиции, не «теряя при этом последнюю рубашку», как выразился Хейтер.



В сентябре 2015-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США приравняла биткоины и другие цифровые валюты к товарам, подпадающим под ее компетенцию. В результате биткоин оказался лучшим в своем классе активов, опередив кофе (+9,6%), сою (+15%), сырую нефть (+43,1%) и золото (+6,7%).



В процентном выражении некоторым криптовалютам удалось обогнать биткоин, однако из-за их крайне низкой капитализации они не представляют особого интереса для мирового инвестиционного сообщества. Один из таких примеров — эфир (Ethereum), вторая по величине криптовалюта. В январе один эфир стоил $1, сейчас его цена превышает $7. Максимум года был зафиксирован на уровне $20.



Китай



Инвесторы, хранившие биткоины после обвала 2014 года, должны благодарить за рост правительство КНР. Сегодня обороты китайских криптовалютных бирж на несколько порядков выше, чем в США. Заметно и значительное увеличение спроса на биткоины со стороны китайских инвесторов.



Считается, что главной причиной подъема курса биткоина является девальвация китайского юаня. Центральный банк попытался замедлить падение национальной валюты, распродав часть резервов. Несмотря на это, доллар подорожал на 7%, до 7 юаней — самого высокого уровня с 2008 года.



Пока непонятно, насколько устойчив спрос на биткоин в КНР. Пока китайские власти мирились с криптовалютой, но в скором времени их настроения могут кардинально измениться: в ноябре агентство Bloomberg сообщило, что правительство изучает возможность запрета биткоина на территории страны, чтобы помешать обходу строгих мер по контролю за движением капитала. Институциональные инвесторы смягчили отношение к биткоину Медленно, но верно отношение институциональных инвесторов к криптовалюте меняется.



За последний год активы траста Bitcoin Investment Trust (OTC:GBTC), основанного в 2013 году компанией Grayscale, более чем удвоились. Они возросли с 60 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2015 года) до 139,5 млн (по состоянию на прошлую среду). Акции траста доступны только для аккредитованных инвесторов.



Споры о том, как быть дальше, раскололи биткоин-сообщество на два лагеря: первый (bitcoin core) выступает за увеличение размера блока, второй (bitcoin unlimited) считает, что необходимо оставить все по-прежнему. Но к счастью для биткоина, противоборствующие стороны сумели достичь компромисса. В октябре было предложено «мягкое ветвление», получившее название Segregated Witness, или SegWit.



Обновление программного обеспечения должно обеспечить проведение некоторых типов транзакций через отдельную сеть и снять часть давления с блокчейна. Чтобы SegWit вступило в силу, необходимо, чтобы 95% узлов приняли его. На данный момент это сделала только четверть сети.



Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим

Источник: Market Watch Доброго времени, друзья!Продолжаю освящать последствия роста биткоина:Курс биткоина взлетел более чем на 100% — с $90 в январе до рекордного максимума в $1242. У биткоина выдался отличный год.После двух слабых лет стоимость цифровой валюты взлетела более чем на 100%. Для биткоина этот год станет лучшим с 2013-го. Тогда высокий интерес к новой валюте вызвал ее подорожание с $90 в январе до максимума за все время — $1242.В прошлую пятницу стоимость одного биткоина перешагнула отметку в $900, а общая капитализация криптовалюты превысила 14 млрд долларов, затмив даже Twitter.Аналитики связывают подорожание криптовалюты с рядом факторов: растущим интересом профессиональных инвесторов, улучшением фундаментальных рыночных показателей, а также пониманием того, что крупнейшие экономики мира становятся все более нестабильными.Основатель и гендиректор аналитической компании CryptoCompare Чарльз Хейтер говорит: «Речь идет об усилении популистских настроений в еврозоне, девальвации китайского юаня, победе Трампа».Однако рост стоимость биткоинов — это еще не все. Значительно увеличились и торговые объемы: летом суточный оборот биткоинов превышал 330 млн долларов. Кроме того, ликвидность рынка криптовалюты теперь достаточна, чтобы профессиональные трейдеры открывали и закрывали позиции, не «теряя при этом последнюю рубашку», как выразился Хейтер.В сентябре 2015-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США приравняла биткоины и другие цифровые валюты к товарам, подпадающим под ее компетенцию. В результате биткоин оказался лучшим в своем классе активов, опередив кофе (+9,6%), сою (+15%), сырую нефть (+43,1%) и золото (+6,7%).В процентном выражении некоторым криптовалютам удалось обогнать биткоин, однако из-за их крайне низкой капитализации они не представляют особого интереса для мирового инвестиционного сообщества. Один из таких примеров — эфир (Ethereum), вторая по величине криптовалюта. В январе один эфир стоил $1, сейчас его цена превышает $7. Максимум года был зафиксирован на уровне $20.Инвесторы, хранившие биткоины после обвала 2014 года, должны благодарить за рост правительство КНР. Сегодня обороты китайских криптовалютных бирж на несколько порядков выше, чем в США. Заметно и значительное увеличение спроса на биткоины со стороны китайских инвесторов.Считается, что главной причиной подъема курса биткоина является девальвация китайского юаня. Центральный банк попытался замедлить падение национальной валюты, распродав часть резервов. Несмотря на это, доллар подорожал на 7%, до 7 юаней — самого высокого уровня с 2008 года.Пока непонятно, насколько устойчив спрос на биткоин в КНР. Пока китайские власти мирились с криптовалютой, но в скором времени их настроения могут кардинально измениться: в ноябре агентство Bloomberg сообщило, что правительство изучает возможность запрета биткоина на территории страны, чтобы помешать обходу строгих мер по контролю за движением капитала. Институциональные инвесторы смягчили отношение к биткоину Медленно, но верно отношение институциональных инвесторов к криптовалюте меняется.За последний год активы траста Bitcoin Investment Trust (OTC:GBTC), основанного в 2013 году компанией Grayscale, более чем удвоились. Они возросли с 60 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2015 года) до 139,5 млн (по состоянию на прошлую среду). Акции траста доступны только для аккредитованных инвесторов.Споры о том, как быть дальше, раскололи биткоин-сообщество на два лагеря: первый (bitcoin core) выступает за увеличение размера блока, второй (bitcoin unlimited) считает, что необходимо оставить все по-прежнему. Но к счастью для биткоина, противоборствующие стороны сумели достичь компромисса. В октябре было предложено «мягкое ветвление», получившее название Segregated Witness, или SegWit.Обновление программного обеспечения должно обеспечить проведение некоторых типов транзакций через отдельную сеть и снять часть давления с блокчейна. Чтобы SegWit вступило в силу, необходимо, чтобы 95% узлов приняли его. На данный момент это сделала только четверть сети.

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________ Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:06 .