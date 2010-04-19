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Горячий кошелек Биржи BTC38 взломан

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Старый Сегодня, 12:54
#1
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Горячий кошелек Биржи BTC38 взломан
Все транзакции на btc38 остановились в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, около трёх часов дня. Уведомление в официальной группе qq биржи BTC38 должно было убедить трейдеров, что торги временно отключились из-за «отказа сервера», а их средства в безопасности. Ожидалось, что сайт вернётся к жизни в полночь.

Уведомление BTC38 об отказе сервиса в официальной группе QQ

Через некоторое время после полуночи, другой пост, на форуме 8btc, раскрыл, что BTCTRADE является владельцем BTC38, приложив скриншот подтверждения, что авторские права на BTC38 принадлежат JUWEI Technology Company (Пекин). Также JUWEI(Beijing) является оператором биржи JUBI, однако материнской компанией всё равно является BTCTRADE.

Градус беспокойства продолжал расти, так как BTC38 не вернули биржу к жизни в полночь, как обещали. Масла в огонь подливало то, что на вопросы не отвечал Там Хуанг, директор BTC38. Торги на BTC38 наконец восстановились в 4 утра следующего дня, оставив разрыв в 200 юаней на ценовом графике. Цена BTC подскочила на 200 юаней, пока биржа была отключена. Через два часа в новой теме на форуме была раскрыта истинная причина: биржа BTC38 была взломана хакером, который увёл примерно 1.5 миллиона юаней.

«Как результат проблем с логикой сервера 21 декабря, более 10 миллионов Bitshares, более 10 миллионов NXT и некоторое количество BTC и LTC было украдено из горячего кошелька биржи (что означает общий эквивалент потерь в 1.5 миллиона юаней). Мы немедленно выключили серверы и всю ночь занимались решением проблемы. Мы рассмотрели структуру наших кошельков и внесли в неё коррективы. Мы берём на себя полную ответственность за утрату данных цифровых активов (сделав необходимые покупки на рынке).» Таким образом мы хотим подчеркнуть, что ваши средства на BTC38 находятся в безопасности. BTC38 объяснил задержку необходимостью успокоить рынок: «Поскольку мы в настоящее время восстанавливаем работоспособность кошелька, обслуживание различных монет будет постепенно возобновляться.»

Слух о принадлежности биржи тоже вскоре удалось объяснить: сотрудник по ошибке напечатал вместо ZHIWEI слово JUWEI в документе. Рыночная цена BTS и NXT не изменилась. Такие чёткие действия вызвали позитивную реакцию сообщества.

Там Хуанг рассказал дополнительные детали: «Один из наших коллег подхватил трояна, и утратил доступ к своему счёту. Хакер получил через этот счёт полный доступ к горячему кошельку.»

«У нас есть некоторые данные, позволяющие идентифицировать хакера и связались с управлением полиции, чтобы разыскать вора. Вместе с этим мы принимаем меры по снижению риска. Во-первых, мы уменьшим баланс на горячем кошельке. Во-вторых, мы обновили программное обеспечение безопасности. Наконец, мы переместим горячий кошелёк в изолированный центр обработки данных, предоставив туда доступ только с определённых адресов и введём проверку вручную вывода больших сумм.»

Ранее в этом месяце BTC38 ввели новое правило, 0 комиссию на транзакции для бизнес пользователей. Недавно мы видели огромный всплеск торговли алькоинами на китайской бирже Yuanbao.

BTC38, Yuanbao и Jubi это три ведущие биржи альткоинов в Китае. Bter теряли 50 миллионов NXT в 2014 году и 7710 BTC украли в 2015 году.

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