Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,471 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Что влияло на курс биткойна в 2016 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:41
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,139
Благодарностей: 8,486
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Что влияло на курс биткойна в 2016 году

2016 год был годом больших сюрпризов — и эти сюрпризы сказывались на цене биткойна в лучшую сторону. Coindesk перечислил главные события, влиявшие на цену криптовалюты в уходящем году.

За год курс криптовалюты вырос с $430 в начале года до $845 на момент публикации поста. Главными факторами, повлиявшими на курс биткойна в этом году стали: Брекзит, взлом биржи Bitfinex и уполовинивание вознаграждения при майнинге с 25 BTC до 12.5 BTC за блок. И если связанные с собственно функционированием криптовалюты события тормозили или сбивали курс, то любые внешние кризисы — в первую очередь, политические — стабильно прибавляют биткойну стоимости.

Британия вышла. Да здравствует биткойн

Одним из самых мощных кризисов года стал Брекзит — 52% голосов за выход Великобритании из ЕС стал полной неожиданностью даже для сторонников этой идеи. Фунт обвалился вместе с надеждами на светлое будущее единой Европы, а биткойн всего за сутки подскочил с $551 утром 23 июня, в день референдума, до $625,49 на следующий день, когда стали известны результаты.

Уполовинивание

Так совпало, что регулярное уполовинивание биткойна по времени шло сразу за референдумом в Соединённом королевстве, и состоялось 9 июля 2016 г. Уменьшение вдвое награды за блок — плохая новость для майнеров, но хорошая для биткойна: чем дефицитнее он становится — тем выше его цена.

В течение года после предыдущего уполовинивания 28 ноября 2012 года цена на эту крипту выросла в сто раз: с 12 до 1200 долларов за монету. Перед уполовиниванием этого года биткойн вырос до $704,42 3 июля и подешевел до $664,74 8 июля, накануне уполовинивания. После того, как событие состоялось, цена биткойна устаканилась в районе между $625 и $675.

Питар Живковски, COO биржи Whaleclub, объяснил это тем, что сама по себе идея дефицита биткойнов толкает его стоимость на новые вершины.

Артур Хайс, сооснователь и CEO биржи BitMEX, с большим скепсисом оценил важность уполовинивания:

«Цена с января по июль едва удвоилась».

Впрочем, как показал 2012 год, эффект уполовинивания долгосрочный — так что продолжавшийся в течение всего 2016 года рост стоимости биткойна можно отнести на счёт увеличения сложности его добычи.

Следующее уполовинивание ориентировочно произойдёт 2 июля 2020 года.

Взлом Bitfinex

Состоявшийся 2 августа хак биржи Bitfinex, завершившийся уводом 120 тысяч биткойнов стал самым тяжёлым ударом по стоимости криптовалюты в уходящем году, приведя к обвалу с $607,37 до $480 за один день. Впрочем, к 4 августа цены вернулись на уровень $580.

Артур Хайс по этому поводу заявил, что хак зародил сомнения в жизнеспособности стартапов, управляющих огромным количеством денег клиентов и заставил их начать думать дважды перед тем, как отправлять криптовалюту или фиаты на любую биржу вообще. И хотя рынок в итоге переварил это событие, если бы не взлом — то курс биткойна сегодня мог бы быть ещё выше.

В свою очередь, Живковски снова заступается за биткойн, утверждая, что Bitfinex был небольшим игроком, фейл которого не способен подорвать ценность биткойна в целом.

Эффект Трампа

Выборы президента США были следующим большим событием 2016 года, приближение которого чувствовалось по состоянии с курсом валюты. И хотя рост сам по себе был не таким значительным, как многими ожидалось, составив всего 4% (с $709 до $739 9 ноября) — происходило это на фоне временного падения биржевых индексов по всему миру.

Такие большие события, как Брекзит и выборы в США наряду с кучей мелких, вроде ограничения на количество наличных денег в Индии, демонстрируют один и тот же эффект: пока традиционные рынки на неприятные сюрпризы реагируют падением котировок, курс биткойна растёт.

Как показал 2016 год, всплеск котировок биткойна на фоне исторических событий всегда спекулятивный, и быстро отказывается назад, поэтому само по себе это скорее хорошая новость для биржевых спекулянтов, чем просто сторонников криптоэкономики.

Важнее тут другое: что именно биткойн рассматривается как «тихая гавань», альтернатива традиционным валютам и инвестициям, позволяющая пережить встряски на рынке. Происходит это по двум причинам: во-первых, независимая природа биткойна в принципе привлекательно выглядит на фоне кризисов, имеющих вполне себе рукотворную политическую природу. А во-вторых, конкретно биткойн уже на фоне всех остальных криптовалют, которых становится всё больше, кажется более надёжным вложением в силу своей распространённости.

Источник: Geektimes
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
Защити свой депозит Royal Fund | СКОРО "Марафон 3.0" HyipManager
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, взлом, криптовалюта, рынке
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2016: Пробуждение Биткойна bizneser Новости криптовалют 1 01.10.2016 00:16
Курс доллара упал до минимума в 2016 году moskva Новости в мире финансов и инвестиций 19 07.03.2016 23:52
Курс Биткойна вновь бушует pilot10 Bitcoin 3 21.12.2015 19:43
Прогноз стоимости биткойна на 2016 год pilot10 Новости криптовалют 38 04.12.2015 02:20
Курс биткойна и общественный интерес Roman101 Новости криптовалют 4 10.07.2014 23:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
Россиянам разрешат дистанционно открывать счета в банке
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
счет на www.e-gold.com
От lam1 в разделе «E-Gold»
Аватар chel522
WMID 284156032661 (формальный) - Принимаю лимиты доверия
От chel522 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Нуждаюсь в мнении экспертов
От ilezar в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Украинский стартап Petcube собрал на Kickstarter $200 000
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет FX: 9500968(FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Молодые ПАММ-счета»
.     
Пользователей
396,471
Тем
445,105
Сообщений
10,807,245

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube