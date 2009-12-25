pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,139 Благодарностей: 8,486 КП: 0.173

награды

Что влияло на курс биткойна в 2016 году

2016 год был годом больших сюрпризов — и эти сюрпризы сказывались на цене биткойна в лучшую сторону. Coindesk перечислил главные события, влиявшие на цену криптовалюты в уходящем году.



За год курс криптовалюты вырос с $430 в начале года до $845 на момент публикации поста. Главными факторами, повлиявшими на курс биткойна в этом году стали: Брекзит, взлом биржи Bitfinex и уполовинивание вознаграждения при майнинге с 25 BTC до 12.5 BTC за блок. И если связанные с собственно функционированием криптовалюты события тормозили или сбивали курс, то любые внешние кризисы — в первую очередь, политические — стабильно прибавляют биткойну стоимости.



Британия вышла. Да здравствует биткойн



Одним из самых мощных кризисов года стал Брекзит — 52% голосов за выход Великобритании из ЕС стал полной неожиданностью даже для сторонников этой идеи. Фунт обвалился вместе с надеждами на светлое будущее единой Европы, а биткойн всего за сутки подскочил с $551 утром 23 июня, в день референдума, до $625,49 на следующий день, когда стали известны результаты.



Уполовинивание



Так совпало, что регулярное уполовинивание биткойна по времени шло сразу за референдумом в Соединённом королевстве, и состоялось 9 июля 2016 г. Уменьшение вдвое награды за блок — плохая новость для майнеров, но хорошая для биткойна: чем дефицитнее он становится — тем выше его цена.



В течение года после предыдущего уполовинивания 28 ноября 2012 года цена на эту крипту выросла в сто раз: с 12 до 1200 долларов за монету. Перед уполовиниванием этого года биткойн вырос до $704,42 3 июля и подешевел до $664,74 8 июля, накануне уполовинивания. После того, как событие состоялось, цена биткойна устаканилась в районе между $625 и $675.



Питар Живковски, COO биржи Whaleclub, объяснил это тем, что сама по себе идея дефицита биткойнов толкает его стоимость на новые вершины.



Артур Хайс, сооснователь и CEO биржи BitMEX, с большим скепсисом оценил важность уполовинивания:



«Цена с января по июль едва удвоилась».



Впрочем, как показал 2012 год, эффект уполовинивания долгосрочный — так что продолжавшийся в течение всего 2016 года рост стоимости биткойна можно отнести на счёт увеличения сложности его добычи.



Следующее уполовинивание ориентировочно произойдёт 2 июля 2020 года.



Взлом Bitfinex



Состоявшийся 2 августа хак биржи Bitfinex, завершившийся уводом 120 тысяч биткойнов стал самым тяжёлым ударом по стоимости криптовалюты в уходящем году, приведя к обвалу с $607,37 до $480 за один день. Впрочем, к 4 августа цены вернулись на уровень $580.



Артур Хайс по этому поводу заявил, что хак зародил сомнения в жизнеспособности стартапов, управляющих огромным количеством денег клиентов и заставил их начать думать дважды перед тем, как отправлять криптовалюту или фиаты на любую биржу вообще. И хотя рынок в итоге переварил это событие, если бы не взлом — то курс биткойна сегодня мог бы быть ещё выше.



В свою очередь, Живковски снова заступается за биткойн, утверждая, что Bitfinex был небольшим игроком, фейл которого не способен подорвать ценность биткойна в целом.



Эффект Трампа



Выборы президента США были следующим большим событием 2016 года, приближение которого чувствовалось по состоянии с курсом валюты. И хотя рост сам по себе был не таким значительным, как многими ожидалось, составив всего 4% (с $709 до $739 9 ноября) — происходило это на фоне временного падения биржевых индексов по всему миру.



Такие большие события, как Брекзит и выборы в США наряду с кучей мелких, вроде ограничения на количество наличных денег в Индии, демонстрируют один и тот же эффект: пока традиционные рынки на неприятные сюрпризы реагируют падением котировок, курс биткойна растёт.



Как показал 2016 год, всплеск котировок биткойна на фоне исторических событий всегда спекулятивный, и быстро отказывается назад, поэтому само по себе это скорее хорошая новость для биржевых спекулянтов, чем просто сторонников криптоэкономики.



Важнее тут другое: что именно биткойн рассматривается как «тихая гавань», альтернатива традиционным валютам и инвестициям, позволяющая пережить встряски на рынке. Происходит это по двум причинам: во-первых, независимая природа биткойна в принципе привлекательно выглядит на фоне кризисов, имеющих вполне себе рукотворную политическую природу. А во-вторых, конкретно биткойн уже на фоне всех остальных криптовалют, которых становится всё больше, кажется более надёжным вложением в силу своей распространённости.



Источник: 2016 год был годом больших сюрпризов — и эти сюрпризы сказывались на цене биткойна в лучшую сторону. Coindesk перечислил главные события, влиявшие на цену криптовалюты в уходящем году.За год курс криптовалюты вырос с $430 в начале года до $845 на момент публикации поста. Главными факторами, повлиявшими на курс биткойна в этом году стали: Брекзит, взлом биржи Bitfinex и уполовинивание вознаграждения при майнинге с 25 BTC до 12.5 BTC за блок. И если связанные с собственно функционированием криптовалюты события тормозили или сбивали курс, то любые внешние кризисы — в первую очередь, политические — стабильно прибавляют биткойну стоимости.Одним из самых мощных кризисов года стал Брекзит — 52% голосов за выход Великобритании из ЕС стал полной неожиданностью даже для сторонников этой идеи. Фунт обвалился вместе с надеждами на светлое будущее единой Европы, а биткойн всего за сутки подскочил с $551 утром 23 июня, в день референдума, до $625,49 на следующий день, когда стали известны результаты.Так совпало, что регулярное уполовинивание биткойна по времени шло сразу за референдумом в Соединённом королевстве, и состоялось 9 июля 2016 г. Уменьшение вдвое награды за блок — плохая новость для майнеров, но хорошая для биткойна: чем дефицитнее он становится — тем выше его цена.В течение года после предыдущего уполовинивания 28 ноября 2012 года цена на эту крипту выросла в сто раз: с 12 до 1200 долларов за монету. Перед уполовиниванием этого года биткойн вырос до $704,42 3 июля и подешевел до $664,74 8 июля, накануне уполовинивания. После того, как событие состоялось, цена биткойна устаканилась в районе между $625 и $675.Питар Живковски, COO биржи Whaleclub, объяснил это тем, что сама по себе идея дефицита биткойнов толкает его стоимость на новые вершины.Артур Хайс, сооснователь и CEO биржи BitMEX, с большим скепсисом оценил важность уполовинивания:«Цена с января по июль едва удвоилась».Впрочем, как показал 2012 год, эффект уполовинивания долгосрочный — так что продолжавшийся в течение всего 2016 года рост стоимости биткойна можно отнести на счёт увеличения сложности его добычи.Следующее уполовинивание ориентировочно произойдёт 2 июля 2020 года.Состоявшийся 2 августа хак биржи Bitfinex, завершившийся уводом 120 тысяч биткойнов стал самым тяжёлым ударом по стоимости криптовалюты в уходящем году, приведя к обвалу с $607,37 до $480 за один день. Впрочем, к 4 августа цены вернулись на уровень $580.Артур Хайс по этому поводу заявил, что хак зародил сомнения в жизнеспособности стартапов, управляющих огромным количеством денег клиентов и заставил их начать думать дважды перед тем, как отправлять криптовалюту или фиаты на любую биржу вообще. И хотя рынок в итоге переварил это событие, если бы не взлом — то курс биткойна сегодня мог бы быть ещё выше.В свою очередь, Живковски снова заступается за биткойн, утверждая, что Bitfinex был небольшим игроком, фейл которого не способен подорвать ценность биткойна в целом.Выборы президента США были следующим большим событием 2016 года, приближение которого чувствовалось по состоянии с курсом валюты. И хотя рост сам по себе был не таким значительным, как многими ожидалось, составив всего 4% (с $709 до $739 9 ноября) — происходило это на фоне временного падения биржевых индексов по всему миру.Такие большие события, как Брекзит и выборы в США наряду с кучей мелких, вроде ограничения на количество наличных денег в Индии, демонстрируют один и тот же эффект: пока традиционные рынки на неприятные сюрпризы реагируют падением котировок, курс биткойна растёт.Как показал 2016 год, всплеск котировок биткойна на фоне исторических событий всегда спекулятивный, и быстро отказывается назад, поэтому само по себе это скорее хорошая новость для биржевых спекулянтов, чем просто сторонников криптоэкономики.Важнее тут другое: что именно биткойн рассматривается как «тихая гавань», альтернатива традиционным валютам и инвестициям, позволяющая пережить встряски на рынке. Происходит это по двум причинам: во-первых, независимая природа биткойна в принципе привлекательно выглядит на фоне кризисов, имеющих вполне себе рукотворную политическую природу. А во-вторых, конкретно биткойн уже на фоне всех остальных криптовалют, которых становится всё больше, кажется более надёжным вложением в силу своей распространённости.Источник: Geektimes

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки

Защити свой депозит Royal Fund | СКОРО "Марафон 3.0" HyipManager __________________