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10% возврата платежа за лояльность. Кто больше?

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Старый Сегодня, 08:27
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 311
Благодарностей: 35
КП: 0.072
10% возврата платежа за лояльность. Кто больше?
Нажмите на изображение для увеличения Название: нуфть1.jpg Просмотров: 8 Размер: 42.7 Кб ID: 175452

Банк "Открытие" проанонсировал интересную карту "смарт-карта". Для тех кто в теме - есть акционный кэшбэк, т.е., можно выбрать категорию и на нее получать повышенный кэшбэк 10%

В декабре это были супермаркеты, например проедаете в месяц 20-точку, получаете в обратку двушку.

Или "заливаете" деньги на депо брокеру, тоже 10% от банка назад получаете (если МСС 8999).

Да, кстати перечисления на карты других банков без %.

Карта идет, как вклfд (+7,5% на остаток). Когда "Открытие" лишат лицензии - деньги без проблем Вам вернет АСВ (вклады застрахованы).

Стандартный кэшбек -1,5% (но это не совсем правда, по-настоящему 1%, для 1,5% надо потратить больше 30-тки и то, 1,5% начисляется лишь свыше этой суммы.

realnotstory - специально для mmgp.ru
realnotstory вне форума  
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Метки
cash, банк, вклад
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