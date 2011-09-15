10% возврата платежа за лояльность. Кто больше?

Банк "Открытие" проанонсировал интересную карту "смарт-карта". Для тех кто в теме - есть акционный кэшбэк, т.е., можно выбрать категорию и на нее получать повышенный кэшбэк 10%
В декабре это были супермаркеты, например проедаете в месяц 20-точку, получаете в обратку двушку.
Или "заливаете" деньги на депо брокеру, тоже 10% от банка назад получаете (если МСС 8999).
Да, кстати перечисления на карты других банков без %.
Карта идет, как вклfд (+7,5% на остаток). Когда "Открытие" лишат лицензии - деньги без проблем Вам вернет АСВ (вклады застрахованы).
Стандартный кэшбек -1,5% (но это не совсем правда, по-настоящему 1%, для 1,5% надо потратить больше 30-тки и то, 1,5% начисляется лишь свыше этой суммы.
realnotstory - специально для mmgp.ru