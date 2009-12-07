sunmistik



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Биткоин может оставить традиционных экономистов без работы



Биткоин вопреки многим скептикам становится все более распространенным и сильным финансовым инструментом, который может составить полноценную конкуренцию другим валютно-расчетным инструментам.











Нобелевский экономист Пол Кругман, один из самых известных экономистов в наше время, выступая в университете Нью-Йорка, как профессор экономики резко раскритиковал Bitcoin, сообщество его сторонников, а также экспертов, специализирующихся на альтернативном финансовом инструменте.



В своей речи известный экономист отвергал основную концепцию Биткоина, как и осуждал идею наличия валюты без центрального правительственного контроля.



Это не первая критика со стороны популярного экономиста. Ранее 20 декабря биткоин имел свою лучшую цену, после чего на следующий день скептицизм Пола Кругмана был вновь публично выплеснут по поводу новой "валюты", которая била рекорды многомесячных максимумов и уровни общей рыночной капитализации в связи со спросом в Китае и Индии, которые активно ищут замену провальной банковской системе.



Буквально несколько лет назад тот же Кругман в 2011 году предупреждал американский народ о неисправности системы США. Тогда он говорил, что "космические пришельцы" должны как можно скорее применить магию в отношении снижающейся экономики.



Кругману тяжело смириться с новой эрой Финтех-компаний и Биткоина, которые постепенно захватывают доминирующую долю на рынке банков и поставщиков финансовых услуг.



Не мудрено! Ведь при отсутствии традиционной банковской системы отпадет необходимость и в самих специалистах, построивших на ней свою жизнь и свои капиталы, в то время как она неоднократно показала свою слабость и проявляет в наше время с не самой лучшей стороны. Гораздо больше критики встречается в сторону традиционной финансовой систем, нежели к новозарождающейся формы финансового обращения.



Пока традиционные экономисты из кожи вон лезут, чтобы "оставить все как есть" и не допустить развала банковской системы, Bitcoin и FinTech-компании уже вовсю предоставляют инновационные услуги и сосредоточили свое внимание на разработке технологий нового поколения, чтобы представить новую популяцию с надежными финуслугами.



Большинство тезисов из выпадов со стороны нобелевского экономиста по отношению к Биткоину доказательно были признаны ложными и совершенно неточными.

Один из подписчиков Кругмана подловил его на его же изречениях в марте прошлого года.











Пользватель прокомментировал, что данное ложное предречение краху Биткоина уже не первое из многих.





Все уже давно готовятся к тому, что доллар рано или поздно канет в историю, но многие забывают, сколько паразитов, кормящихся у банковской системы останутся без своего "хлеба", как в войне нефти и электричества или другого альтернативного топлива для транспорта.

Поистине, мы живем в интересное время, когда начинается совершенно новая эра!







Переведено и дополнено специально для MMGP.ru Биткоин может оставить традиционных экономистов без работы.Биткоин вопреки многим скептикам становится все более распространенным и сильным финансовым инструментом, который может составить полноценную конкуренцию другим валютно-расчетным инструментам.Пол Кругман, один из самых известных экономистов в наше время, выступая в университете Нью-Йорка, как профессор экономики резко раскритиковал Bitcoin, сообщество его сторонников, а также экспертов, специализирующихся на альтернативном финансовом инструменте.В своей речи известный экономист отвергал основную концепцию Биткоина, как и осуждал идею наличия валюты без центрального правительственного контроля.Это не первая критика со стороны популярного экономиста. Ранее 20 декабря биткоин имел свою лучшую цену, после чего на следующий день скептицизм Пола Кругмана был вновь публично выплеснут по поводу новой "валюты", котораяв связи со спросом в Китае и Индии, которые активно ищутБуквально несколько лет назад тот же Кругман в 2011 году предупреждал американский народ о неисправности системы США. Тогда он говорил, что "космические пришельцы" должны как можно скорее применить магию в отношении снижающейся экономики.Кругману тяжело смириться с новой, которые постепенно захватывают доминирующую долю на рынке банков и поставщиков финансовых услуг.Не мудрено! Ведь при отсутствииотпадет необходимость и в самих специалистах, построивших на ней свою жизнь и свои капиталы, в то время как она неоднократно показала свою слабость и проявляет в наше время с не самой лучшей стороны. Гораздо больше критики встречается в сторону традиционной финансовой систем, нежели к новозарождающейся формы финансового обращения.Пока традиционные экономисты из кожи вон лезут, чтобы "оставить все как есть" и не допустить развала банковской системы, Bitcoin и FinTech-компании уже вовсю предоставляюти сосредоточили свое внимание на, чтобы представить новую популяцию с надежными финуслугами.Большинство тезисов из выпадов со стороныпо отношению к Биткоину доказательно были признаны ложными и совершенно неточными.Один из подписчиков Кругмана подловил его на его же изречениях в марте прошлого года.Пользватель прокомментировал, что данное ложное предречение краху Биткоина уже не первое из многих.Все уже давно готовятся к тому, что доллар рано или поздно канет в историю, но многие забывают, сколькоостанутся без своего "хлеба", как в войне нефти и электричества или другого альтернативного топлива для транспорта.Поистине, мы живем в интересное время, когда начинается совершенно новая эра!

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