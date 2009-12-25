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Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
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Сегодня, 09:41
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Сегодня, 04:25
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#1
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Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,139
Благодарностей: 8,486
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Кто пользуется биткойном? Типажи | BitNovosti.com
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Сегодня, 09:41
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