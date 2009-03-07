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Кто-нибудь проходил собеседование на Sportsdata?

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Обсуждаем общие вопросы, связанные со ставками на спортивные события.
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Старый Сегодня, 04:10
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 7
Поблагодарили: 2 раз
КП: 0.000
Кто-нибудь проходил собеседование на Sportsdata?
Собственно вопрос в теме
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gazza34 вне форума  
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