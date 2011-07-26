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$150 000 на FOREX (бесплатный курс)!

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Старый Сегодня, 03:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
$150 000 на FOREX (бесплатный курс)!
Коллеги, приветствую!

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проглатывают целиком очень многих трейдеров (даже опытных).

В курсе рассказывается:

1. Почему автор курса БРОСИЛ БИЗНЕС и ушёл в Форекс?
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3. Почему уже НЕ РАБОТАЮТ старые методы и приемы торговли?
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Переходите, возможно, Вам будет полезно...

С уважением.
__________________
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forexnew вне форума  
Старый Сегодня, 04:05
#2
Форекс-блогер
 
Аватар PIRANHAfx
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 4,063
Благодарностей: 2,203
Записей в FX-блоге: 174
Подписок: 10
КП: 0.543
Re: $150 000 на FOREX (бесплатный курс)!
Кому то не дают покоя лавры Мастерфорекса?

Как обычно вопрос - у автора сего курса имеется публичный мониторинг где за год заработано 150К баксов?
__________________
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Мой блог
PIRANHAfx вне форума  
Старый Сегодня, 04:10
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: $150 000 на FOREX (бесплатный курс)!
Ну курс я начал изучать, но мой мозг новичка многое не принимает

Я не знаю можно ли выкладывать что-то вообще, но вот пару уроков курса:



Надеюсь, я никого не обижу.

добавлено через 2 минуты
А вообще, после подписки даётся вот это видео:


Вот там тоже говорится про 150 тыс., в курсе я пока ещё не дошёл до этого, где это сказано. Может позже расскажу. Но просто сумма поразила моё воображение

Вот и спрашиваю - реально ли через время научиться также?
Или очередной развод???
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Последний раз редактировалось forexnew; Сегодня в 04:13. Причина: Добавлено сообщение
forexnew вне форума  
Старый Сегодня, 09:06
#4
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,026
Благодарностей: 495
КП: 0.258
Re: $150 000 на FOREX (бесплатный курс)!
Цитата:
Сообщение от forexnew Посмотреть сообщение
Вот там тоже говорится про 150 тыс., в курсе я пока ещё не дошёл до этого, где это сказано. Может позже расскажу. Но просто сумма поразила моё воображение
Не стоит поражаться. Скорее всего, изначально у чела было 500 тыс.
PS: мастерфорекс - та еще секта. А системы настолько мудреные, что даже сами авторы в них путаются.
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