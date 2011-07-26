$150 000 на FOREX (бесплатный курс)!

Коллеги, приветствую!
Присылаю ссылку на отличный (и совершенно БЕСПЛАТНЫЙ)
обучающий курс
"FOREX: Как выжить среди акул рынка
",
благодаря которому один из учеников заработал ровно
$150 000 - своими силами (всего за полтора года)
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http://infosecrets.ru/links/url_254_0.html
* Курс посвящён грамотной торговле на рынке, а именно -
анализу действий КРУПНЫХ ИГРОКОВ, которые подобно АКУЛАМ
проглатывают целиком очень многих трейдеров (даже опытных).
В курсе рассказывается:
1. Почему автор курса БРОСИЛ БИЗНЕС и ушёл в Форекс
?
2. Кто виноват, что многие считают Форекс "ЛОХОТРОНОМ"?
3. Почему уже НЕ РАБОТАЮТ старые методы и приемы торговли?
4. Как Дилерские Центры Вас обманывают (и разоряют в итоге)
?
5. Почему советы из "УМНЫХ КНИГ" будут загонять Вас в минуса?
6. Почему даже ОПЫТНЫЕ трейдеры сейчас СЛИВАЮТ свои депозиты?
7. Из-за кого именно так СЛОЖНО стало зарабатывать на этом рынке
?
8. И многое-многое другое (о чём обычно принято не рассказывать)...
Вы узнаете, КАК научиться выживать на рынке
FOREX и очень хорошо на нём ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Получить курс (БЕСПЛАТНО) можно здесь:
http://infosecrets.ru/links/url_254_0.html
Информация пригодится КАЖДОМУ практикующему трейдеру!
Ученики автора зарабатывают СЕМИЗНАЧНЫЕ суммы.
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С уважением.