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mind10.com - mind10

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:17
#1
Мыслите масштабно!
Премиум
 
Аватар DenisVsemogushiy
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.08.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 884
КП: 0.045
mind10.com - mind10
Я не админ и не создатель данного ресурса

Старт был: 22 декабря 2016 года.

MIND10 Limited

Мы лучшие в разработке искусственного интеллекта корпоративным клиентам
Наша компания MIND10 занимается развитием технологий искусственного интеллекта, которые нацелены на решение различных задач. Мы разрабатываем виртуальных собеседников, которыми можно было бы управлять при помощи искусственного интеллекта. Наносемантика позволяет развить онлайн-ресурсы и инновационные технологии, в основе которых лежит прямой контакт пользователя и машины.


Инвестиционные планы



Описание плана 5% Ежедневно в течение 25 дней

Начисление процентов: с понедельника по пятницу (кроме сб и вс)
Возврат: тело депозита включено в выплаты
Мин. - Макс. депозит: 10$ - 10,000.00
Обратите внимание что в этом плане начисление процентов происходит по распределительной системе. Начисления распределяются равномерно между доступными платежными системами.

Описание плана 112% через 10 дней
Условия плана: 112% через 10 дней
Начисление процентов: через 10 дней
Возврат: в конце срока вместе с процентами
Мин. - Макс. депозит: 10$ - 10,000.00


Комиссия на вывод*:
Perfect Money: 0.5%
Payeer: 0.95%
Bitcoin: 1%
ADV Cash: 0%
Payza: 5%

Комиссия динамически изменяемая, следите за новостями, в период с 27.12.2016 по 3.01.2017 комиссия будет составлять по всем платежным системам 0%

Особенности

Принимает: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, ADV Cash, Payza.
Партнерская программа: 6% - 3% - 1% (8% - 4% - 2% Представитель)
Скрипт: уникальный
Сервер: защита от атак, SSL, абузоустойчивость.
Вывод: мгновенный

Ознакомиться и присоединиться

Мой вклад

The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4750ХХХ->U13622276. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 22:16 25.12.16. Batch: 158172537
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Последний раз редактировалось DenisVsemogushiy; Сегодня в 02:27.
DenisVsemogushiy вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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