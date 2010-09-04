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Зимбабвийский Bitcoin стартап BitFinance привлек инвестиции для расширения платформы





В последнее время инвестиции компаний в Bitcoin и другие криптовалюты продолжают расти до пика. Стартап BitFinance основан в Зимбабве, который обеспечил новый раунд инвестиций в начале этой недели. Сумма инвестиций пока не разглашается. Привлеченные средства будут использованы для повешения своего капитала в криптовалюте и для увеличения своей клиентской базы. Bitcoin становится все более популярным в Зимбабве и других странах Африки.



Само название BitFinance не несет какого-то громкого ажиотажа для большинства энтузиастов Bitcoin, но компания вполне успешная в Зимбабве. Их служба полностью сосредоточена на использовании Bitcoin для инвестиционных возможностей. Более конкретно, компания сосредоточила свое внимание на создании инфраструктуры Bitcoin континента.









Кроме того, компания занимается обменом Bitcoin в своем обменнике под названием BitcoinFundi. Новые средства собранные BitFinance будут использованы для повышения пользовательского опыта для ее платформы обменника, а также для развития услуг BitFinance и продуктов для других африканских стран.



Компания была основана в 2014 году и начала набирать обороты год назад. BitFinance принял участие в 4-ом классе для ускорения и урегулирования Саванского фонда в Кении в этом году. Кроме того, команда обеспечила свой первый раунд финансирования за счет этого участия. С этого следует, что компания с того времени работала не сложа руки.



Популярность платформы BitFinance постоянно растет каждый месяц. Только в прошлом месяце, они привлекли 208 новых клиентов, а также $31 тыс. была продана на BitcoinFundi. Общий доход постоянно увеличивается из месяца на месяц на 7,652% по сравнению с январем 2016 года. Все эти показания указывают на то, что зимбабвийская компания постоянно растет и все более популярна.









Теперь лишь остается понаблюдать за тем, что в Зимбабве Bitcoin может стать конкурентоспособным платежным решением. Общественные деятели высказывают свое мнение о том, что Bitcoin должен стать национальной валютой. Пока сложно об этом думать, но такое может быть. Вообще-то сомнительно, что Bitcoin может заменить какую-либо национальную валюту в ближайшее время. Опять же с другой стороны Bitcoin является глобальным международным платежным решением для большинства людей.









Перевод специально для mmgp.ru





В последнее время инвестиции компаний в Bitcoin и другие криптовалюты продолжают расти до пика. Стартап BitFinance основан в Зимбабве, который обеспечил новый раунд инвестиций в начале этой недели. Сумма инвестиций пока не разглашается. Привлеченные средства будут использованы для повешения своего капитала в криптовалюте и для увеличения своей клиентской базы. Bitcoin становится все более популярным в Зимбабве и других странах Африки.Само название BitFinance не несет какого-то громкого ажиотажа для большинства энтузиастов Bitcoin, но компания вполне успешная в Зимбабве. Их служба полностью сосредоточена на использовании Bitcoin для инвестиционных возможностей. Более конкретно, компания сосредоточила свое внимание на создании инфраструктуры Bitcoin континента.Кроме того, компания занимается обменом Bitcoin в своем обменнике под названием BitcoinFundi. Новые средства собранные BitFinance будут использованы для повышения пользовательского опыта для ее платформы обменника, а также для развития услуг BitFinance и продуктов для других африканских стран.Компания была основана в 2014 году и начала набирать обороты год назад. BitFinance принял участие в 4-ом классе для ускорения и урегулирования Саванского фонда в Кении в этом году. Кроме того, команда обеспечила свой первый раунд финансирования за счет этого участия. С этого следует, что компания с того времени работала не сложа руки.Популярность платформы BitFinance постоянно растет каждый месяц. Только в прошлом месяце, они привлекли 208 новых клиентов, а также $31 тыс. была продана на BitcoinFundi. Общий доход постоянно увеличивается из месяца на месяц на 7,652% по сравнению с январем 2016 года. Все эти показания указывают на то, что зимбабвийская компания постоянно растет и все более популярна.Теперь лишь остается понаблюдать за тем, что в Зимбабве Bitcoin может стать конкурентоспособным платежным решением. Общественные деятели высказывают свое мнение о том, что Bitcoin должен стать национальной валютой. Пока сложно об этом думать, но такое может быть. Вообще-то сомнительно, что Bitcoin может заменить какую-либо национальную валюту в ближайшее время. Опять же с другой стороны Bitcoin является глобальным международным платежным решением для большинства людей.Перевод специально для mmgp.ru

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