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Как лучше сэкономить ваши деньги в декабре, перед праздниками

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Старый Сегодня, 20:50
#1
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Как лучше сэкономить ваши деньги в декабре, перед праздниками


В сети ходят некоторые советы в преддверии новогодних праздников о том как можно на чем-то сэкономить и которыми мы готовы поделиться с уважаемыми участниками форума, но сразу оговоримся, что рекомендации давали жители одной из Скандинавских стран, то есть не из России или СНГ. Так что учитывайте их некоторую специфику.

1. Приобретения через сеть и в торговом центре

Чтобы не допустить того, что во время посещений торговых центров в преддверии новогодних праздников ваш разум совсем затмит от желания накупить всего и побольше, то не лучше ли тогда заранее купить через онлайн-магазины всего того, что вы на данный момент желаете? И лучшим решением будет сначала сесть за стол, хорошо подумать и написать список того, что вы хотите приобрести и далее уже идти по этому списку. Тем самым вы избежите импульсивных покупок, а кроме того, приобретая подобным образом вещи вы еще и можете сравнить их цену на других онлайн-площадках, причем очень быстро. Удобно же!

2. Выходите за новогодними подарками не самый последний момент

Обычно, если вы идете за покупками в последний момент (последние 2 дня скажем так), то это всегда ведет к повышенной трате денег. И желательно поговорить с друзьями и семьей и выяснить, а сколько они потратят на подарки друг другу - вот этой суммы держитесь и вы сами. В целом если покупок на новогодние праздники планируется много, то было бы неплохо заранее откладывать средства на личный "сберегательный счет", чтобы как говорится не остаться без денег к праздникам. И ведь можно с помощью интернет-банкинга уже ближе к праздникам перевести средства с такого счета себе на карту, на подарки.

3. Покупайте подарки с помощью кредитки.

Обратно, с поправкой на то, что эти советы дают жители Норвегии, то они утверждают делая покупки перед Новым годом по кредитке, то вы получаете ряд преимуществ. Например, если вы купив что-то в онлайне потом получаете не ту вещь, то вы можете пожаловаться в кредитную организацию выпустившую вашу кредитку и даже неважно покупали ли вы этот товар у онлайн-магазина находящегося в вашей страной или где-то за границей. Также не стоит забывать, что по кредиткам вы можете получить неслабые скидки во многих магазинах, ресторанах, кафе или на бензозаправке.

4. Экономьте по-умному

Сейчас есть банки, которые позволяют сделать малые сбережения, если вы будите платить позже по карте. Просто для этого можно самому задать тот лимит, который вы собрались позже истратить. Можно округлить сэкономленные деньги, например, до 50 каждый раз, когда вы платите карточкой. Если вы направляете все малые суммы, которые снимаете дополнительно со своей карточки прямо на собственный банковский счет, и позднее вы заметите, что это быстро возрастает до существенной суммы почти не заметно для вас.

5. Не всё стоит денег

Но если вы пытаясь накопить на новогодние подарки видите, что денег всё же недостаточно, то помните - есть много вещей за которые не нужно платить. Предложите например, приятную зимнюю прогулку на лыжах в ближайший лес вместе с горячим кофе или крепким сладким чаем в рюкзаке за спиной, поверьте такие подарки подойдут как для пожилых, так и для молодых - они прекрасно их оценят.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/585ff67bd25d8
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