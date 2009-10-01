Santa Bot - santabot.net

Привет Форумчане, Друзья! Представляю симпатичный Рождественский бот с отличными планами! старт проекта: 25.12.2016 я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
Наша компания использует самые инновационные принципы инвестирования – мы поддерживаем разветвленную сеть проектов и обращаем внимание на все самые выгодные на сегодняшний момент отрасли и проекты. Наша автоматическая система распределяет средства инвесторов одновременно по всем задействованным в нашей программе проектам. Это значит, что даже в случае колебаний одного из рынков мы все равно сможем обеспечивать стабильный доход наших клиентов. Криптовалюты, традиционные ценные бумаги, стартапы, медицина и технологии – все эти отрасли являются приоритетными для наших инвестиций. Чтобы соответствовать всем критериям современного технологического прогресса мы создали умного новогоднего Бота в мессенджере Telegram – теперь вы можете заниматься инвестициями и управлением своими доходами откуда угодно!
Маркетинг Проекта!
Цитата:
Доходность - 110% ( 100% тело депозита) Сумма Вклада - от 10 до 1000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 1 День!
Цитата:
Доходность - 130% ( 100% тело депозита) Сумма Вклада - от 100 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 2 Дня!
Цитата:
Доходность - 150% ( 100% тело депозита) Сумма Вклада - от 300 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 3 Дня!
Цитата:
Доходность - 200% ( 100% тело депозита) Сумма Вклада - от 500 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 5 Дней!
Цитата:
Доходность - 500% ( 100% тело депозита) Сумма Вклада - от 1000 до 10 000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 10 Дней!