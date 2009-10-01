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Santa Bot - santabot.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:35
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 11,991
Благодарностей: 5,610
КП: 0.115

награды Волшебный горшочек 
Santa Bot - santabot.net
Привет Форумчане, Друзья! Представляю симпатичный Рождественский бот с отличными планами!
старт проекта: 25.12.2016
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.


О Проекте!
Цитата:
Наша компания использует самые инновационные принципы инвестирования – мы поддерживаем разветвленную сеть проектов и обращаем внимание на все самые выгодные на сегодняшний момент отрасли и проекты. Наша автоматическая система распределяет средства инвесторов одновременно по всем задействованным в нашей программе проектам. Это значит, что даже в случае колебаний одного из рынков мы все равно сможем обеспечивать стабильный доход наших клиентов. Криптовалюты, традиционные ценные бумаги, стартапы, медицина и технологии – все эти отрасли являются приоритетными для наших инвестиций. Чтобы соответствовать всем критериям современного технологического прогресса мы создали умного новогоднего Бота в мессенджере Telegram – теперь вы можете заниматься инвестициями и управлением своими доходами откуда угодно!
Маркетинг Проекта!

Цитата:
Доходность - 110% ( 100% тело депозита)
Сумма Вклада - от 10 до 1000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 1 День!
Цитата:
Доходность - 130% ( 100% тело депозита)
Сумма Вклада - от 100 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 2 Дня!
Цитата:
Доходность - 150% ( 100% тело депозита)
Сумма Вклада - от 300 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 3 Дня!
Цитата:
Доходность - 200% ( 100% тело депозита)
Сумма Вклада - от 500 до 5000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 5 Дней!
Цитата:
Доходность - 500% ( 100% тело депозита)
Сумма Вклада - от 1000 до 10 000$
Минимальный Вывод - 0,1$
Срок Инвестирования - Через 10 Дней!
Реферальная Программа!

3%

Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer,AdvCash

Регламент Выплат!

Инстант!


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Технические Характеристики
Уникальный Скрипт
Уникальный дизайн с приятной мелодией

Registrar ENOM, INC.
DatesCreated on 2016-12-09 - Expires on 2021-12-09 - Updated on 2016-12-10
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 625 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 625 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 625 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 625 domains)


Регистрация в проектЕ!!!


Мой Депозит!
Цитата:
Date : 12/25/2016 16:52
From/To Account : U134633**
Amount : -10.00
Currency : USD
Batch : 158154219
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 32, User276654423.
Payment ID : 32
Hash : c38a163d6dfde246392e40d09b8ae45c
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Ярослав Яценко на форуме  
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Старый Сегодня, 20:37
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 543
Благодарностей: 112
КП: 0.000
Re: Santa Bot - santabot.net
Как всегда оформлено все "на уровне"
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ssergiuss на форуме  
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Старый Сегодня, 20:46
#3
Топ Мастер
 
Имя: Жанна
Пол: Женский
Адрес: Belarus, Baranovichi
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 6,654
Благодарностей: 4,569
КП: 0.436
Re: Santa Bot - santabot.net
Ура, Рождество, Санта и тема в тему))).

С Рождеством всех!
__________________
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vfhmirf на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 20:55
#4
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Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,748
Благодарностей: 1,170
КП: 0.143
Re: Santa Bot - santabot.net
Ну что, даст санта подарочков?
__________________
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ОБЗОРЫ ПРОЕКТОВ, РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БЕЗ ЗАТИРАНИЯ СТАТИСТИКИ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОФИТА, ПЕРЕОДЕЛСЯ 22 ДЕКАБРЯ 2016
Sportsmen777 на форуме  
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