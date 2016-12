Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 20:56 Сегодня, 20:56 Сегодня, 20:05 #1 Infolist Главный модератор

Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,726 Благодарностей: 4,274

награды Заработок от Екатерины Синициной на платформе IPS Service - лохотрон! Екатерина Синицина на сайте service-ips.ru предлагает способ автоматического заработка от 8000 рублей в день на обменниках:

Цитата: Суть заработка заключается в обмене электронных денег, таких как PayPal, Webmoney, Qiwi, SimplePay и других. В разных обменных пунктах курс обмена электронных денег заметно отличается.



Я уже ранее слышала, что на обменниках люди неплохо зарабатывают, но они тратят на это много времени и денег, целыми днями сами следят за курсами и вкладываются по-крупному. А на платформе IPS все полностью автоматизировано, да и денег вложить нужно всего то 200 рублей, с учетом того, что они будут у вас постоянно на балансе!



У меня лежит там всего 200 рублей и некуда не деваются. Платформа автоматически следит за курсами обменных сервисов и быстро совершает выгодные для вас сделки. За минимальное время она успевает сотни раз прогнать мои 200 рублей по одним и тем же обменникам. Я просто раскручиваю эти 200 рублей в обороте и снимаю заработанные денежки.

Цитата: На платформу IPS , я попала по личному приглашению на одном закрытом форуме. Просто так туда не попадешь, эта платформа не афиширует себя в интернете. Люди становятся пользователями только по рекомендациям знакомых или друзей. Логично, ведь на ней крутятся огромные деньги. Именно здесь вы узнаете как заработать на платформе IPS от 8 000 рублей и более, не тратя на это свое время и деньги! Самый правдивый и рабочий способ автоматического заработка находится именно тут!



Вот только обленились мошенники: они сделали сайт платформы не отдельным ресурсом, как и положено "платформе", а продолжением приглашающего сайта обычного пользователя Екатерины Синициной service-ips.ru/ips-service-1.html и далее "личный кабинет" - service-ips.ru/ips-service-2.html



Все упрощено по максимуму: "вложи деньги и будет тебе счастье!"

Далее приведен алгоритм действий и даже "вывод средств в прямом эфире":



Цитата: Прямо на ваших глазах, пользователи выводят свои первые суммы!



1 минуту назад - Nikolay - вывод средств на сумму 24900 рублей

3 минуты назад - Marian - вывод средств на сумму 14580 рублей

5 минут назад - Alexey - вывод средств на сумму 49168 рублей

9 минут назад - Zylfira - вывод средств на сумму 11639 рублей

15 минут назад - Syzann - вывод средств на сумму 39990 рублей

26 минут назад - Zynala - вывод средств на сумму 16000 рублей

31 минуту назад - Denis - вывод средств на сумму 8040 рублей

37 минуту назад - Sergey - вывод средств на сумму 27540 рублей



Но если даже и это вас не насторожит и вы решите вложить 200 рублей, то при попытке вывести заработанные деньги вас снова попросят заплатить уже гораздо большую сумму за идентификацию вашей личности.



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники! на сайтепредлагает способ автоматического заработкаОбман начинается уже при регистрации. Екатерина пишет:Обычно на "серьезных" сервисах к регистрации тоже относятся по-серьезному (минимальное количество символов, сложность пароля, подтверждение e-mail и т.д.). Здесь же регистрация самая простая: логин и пароль (хватит даже по 1 символу) и вы уже счастливый обладатель аккаунта в закрытом сервисе.Вот только обленились мошенники: они сделали сайт платформы не отдельным ресурсом, как и положено "платформе", а продолжением приглашающего сайта обычного пользователя Екатерины Синицинойи далее "личный кабинет" -Все упрощено по максимуму: "вложи деньги и будет тебе счастье!"Далее приведен алгоритм действий и даже "вывод средств в прямом эфире":И здесь очередной прокол: зайдите в свой личный кабинет через 5 минут, час или сутки - там будет тот же самый список из тех же имен, и даже время останется без изменения!Но если даже и это вас не насторожит и вы решите вложить 200 рублей, то при попытке вывести заработанные деньги вас снова попросят заплатить уже гораздо большую сумму за идентификацию вашей личности.

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 20:56 Сегодня, 20:56 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Отличный заработок на платформе Social For Money Vegabang Заработок в интернете: общий форум 0 11.11.2016 01:22 Заработок 50$+100$ единовременная выплата, это не ЛОХОТРОН! krut74 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 07.11.2008 22:46



Случайные темы Отличные интеллектуальные тесты От DikiMonah в разделе «Литература Forex» Ученые призвали не создавать наделенное искусственным разумом оружие От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Мессенджер Дурова за полгода удвоил показатель по числу сообщений в сутки От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета» Hyip24 - Hyip24.biz От Gromootvod в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» wotp.global - War of the Planets От Angero в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» vestoratrading - vestoratrading.com От dron21 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Пользователей 396,446 Тем 445,069 Сообщений 10,805,395