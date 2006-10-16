Заработок от Екатерины Синициной на платформе IPS Service - лохотрон!

Екатерина Синицина
на сайте service-ips.ru
предлагает способ автоматического заработка от 8000 рублей в день на обменниках:
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Суть заработка заключается в обмене электронных денег, таких как PayPal, Webmoney, Qiwi, SimplePay и других. В разных обменных пунктах курс обмена электронных денег заметно отличается.
Я уже ранее слышала, что на обменниках люди неплохо зарабатывают, но они тратят на это много времени и денег, целыми днями сами следят за курсами и вкладываются по-крупному. А на платформе IPS все полностью автоматизировано, да и денег вложить нужно всего то 200 рублей, с учетом того, что они будут у вас постоянно на балансе!
У меня лежит там всего 200 рублей и некуда не деваются. Платформа автоматически следит за курсами обменных сервисов и быстро совершает выгодные для вас сделки. За минимальное время она успевает сотни раз прогнать мои 200 рублей по одним и тем же обменникам. Я просто раскручиваю эти 200 рублей в обороте и снимаю заработанные денежки.
Обман начинается уже при регистрации. Екатерина пишет:
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На платформу IPS , я попала по личному приглашению на одном закрытом форуме. Просто так туда не попадешь, эта платформа не афиширует себя в интернете. Люди становятся пользователями только по рекомендациям знакомых или друзей. Логично, ведь на ней крутятся огромные деньги. Именно здесь вы узнаете как заработать на платформе IPS от 8 000 рублей и более, не тратя на это свое время и деньги! Самый правдивый и рабочий способ автоматического заработка находится именно тут!
Обычно на "серьезных" сервисах к регистрации тоже относятся по-серьезному (минимальное количество символов, сложность пароля, подтверждение e-mail и т.д.). Здесь же регистрация самая простая: логин и пароль (хватит даже по 1 символу) и вы уже счастливый обладатель аккаунта в закрытом сервисе.
Вот только обленились мошенники: они сделали сайт платформы не отдельным ресурсом, как и положено "платформе", а продолжением приглашающего сайта обычного пользователя Екатерины Синициной service-ips.ru/ips-service-1.html
и далее "личный кабинет" - service-ips.ru/ips-service-2.html
Все упрощено по максимуму: "вложи деньги и будет тебе счастье!"
Далее приведен алгоритм действий и даже "вывод средств в прямом эфире":
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Прямо на ваших глазах, пользователи выводят свои первые суммы!
1 минуту назад - Nikolay - вывод средств на сумму 24900 рублей
3 минуты назад - Marian - вывод средств на сумму 14580 рублей
5 минут назад - Alexey - вывод средств на сумму 49168 рублей
9 минут назад - Zylfira - вывод средств на сумму 11639 рублей
15 минут назад - Syzann - вывод средств на сумму 39990 рублей
26 минут назад - Zynala - вывод средств на сумму 16000 рублей
31 минуту назад - Denis - вывод средств на сумму 8040 рублей
37 минуту назад - Sergey - вывод средств на сумму 27540 рублей
И здесь очередной прокол: зайдите в свой личный кабинет через 5 минут, час или сутки - там будет тот же самый список из тех же имен, и даже время останется без изменения!
Но если даже и это вас не насторожит и вы решите вложить 200 рублей, то при попытке вывести заработанные деньги вас снова попросят заплатить уже гораздо большую сумму за идентификацию вашей личности.
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!