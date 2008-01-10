MonitoringFF Любитель

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merry-cristmas.com - Merry-Cristmas

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 25.12.2016



Merry-Cristmas



Цитата: Когда в Вифлееме родился Иисус, в небе зажглась новая яркая звезда. Многие устремились на свет Вифлеемской звезды. Даже растения несли младенцу подарки. Одни — вкусные сочные плоды, другие — свой аромат, третьи — яркие цветы и мягкие листья. Последней пришла Ель, подошла — и скромно встала в сторонке.

«Почему ты не хочешь войти?» — удивились все. «Я бы хотела, — отвечала Ель, — но боюсь, что мне нечем порадовать Младенца Иисуса. Что у меня есть? Только шишки, твёрдые и невкусные. Да ещё смола — такая липкая, что не отдерёшь. Уж лучше я издали посмотрю на малыша, а то ещё ненароком испугаю его или уколю своими иголками».

И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на её ветвях шары яблок, зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали колючие иголки серебристым мягким пухом…

Обрадовалась Ель, осмелела, подошла к младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над её верхушкой.

С тех пор, говорит легенда, Ель круглый год остаётся зелёной, а раз в году приходит в каждый дом и радует детей и взрослых своим праздничным нарядом…

Хотя, это всего лишь легенда. Об игре:



Смысл игры в том, чтобы нарядить новогодними . Это волшебная , поэтому она будет радовать вас весь 2017 год! Сразу после регистрации каждый игрок получает на покупки бонус в размере 50 . На эти проект вам зачисляет 4 елочных из каталога в разделе "Игрушки". Их необходимо повесить на в разделе "Елка" (вы их найдете в коробке рядом с Ёлочкой) и собирать каждые пол часа. Чтобы зарабатывать еще больше , нужно купить более дорогие для вашей . Все от покупки новогодних собираются на вывод и получить можно в автоматическом режиме. Каждый день под вы сможете находить оставленный . Нажмите на и увидите что там. Подарки будут появляться каждые 6 часов.



Вы можете купить любые понравившиеся игрушки. Они не ограничены уровнями. После покупки игрушки появляются в разделе "Елка" в подарочной коробке. Их необходимо повесить на елку. Только после этого они начнут приносить доход. На елочке 110 мест и 5 мест на снегу вокруг елочки (обозначены следами). Вокруг елочки можно разместить персонажей Деда мороза, Снегурочку и снеговиков. Чтобы разместить персонажей, необходимо сначала кликнуть на самого героя, а потом кликнуть по следам, либо путем перетаскивания.





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4 игрушки в подарок (50 рублей).

30% бонус на любое пополнение баланса до 31 декабря.

Зайку в подарок за наличие всех игрушек.

50 копеек за приглашенного партнера.



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10% партнерская программа.



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МОЙ ВКЛАД:



Смысл игры в том, чтобы нарядить новогодними . Это волшебная , поэтому она будет радовать вас весь 2017 год! Сразу после регистрации каждый игрок получает на покупки бонус в размере 50 . На эти проект вам зачисляет 4 елочных из каталога в разделе "Игрушки". Их необходимо повесить на в разделе "Елка" (вы их найдете в коробке рядом с Ёлочкой) и собирать каждые пол часа. Чтобы зарабатывать еще больше , нужно купить более дорогие для вашей . Все от покупки новогодних собираются на вывод и получить можно в автоматическом режиме. Каждый день под вы сможете находить оставленный . Нажмите на и увидите что там. Подарки будут появляться каждые 6 часов.Вы можете купить любые понравившиеся игрушки. Они не ограничены уровнями. После покупки игрушки появляются в разделе "Елка" в подарочной коробке. Их необходимо повесить на елку. Только после этого они начнут приносить доход. На елочке 110 мест и 5 мест на снегу вокруг елочки (обозначены следами). Вокруг елочки можно разместить персонажей Деда мороза, Снегурочку и снеговиков. Чтобы разместить персонажей, необходимо сначала кликнуть на самого героя, а потом кликнуть по следам, либо путем перетаскивания.

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