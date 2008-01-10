| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:00
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,072
Благодарностей: 71
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merry-cristmas.com - Merry-Cristmas
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016
Об игре:
Цитата:
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Когда в Вифлееме родился Иисус, в небе зажглась новая яркая звезда. Многие устремились на свет Вифлеемской звезды. Даже растения несли младенцу подарки. Одни — вкусные сочные плоды, другие — свой аромат, третьи — яркие цветы и мягкие листья. Последней пришла Ель, подошла — и скромно встала в сторонке.
«Почему ты не хочешь войти?» — удивились все. «Я бы хотела, — отвечала Ель, — но боюсь, что мне нечем порадовать Младенца Иисуса. Что у меня есть? Только шишки, твёрдые и невкусные. Да ещё смола — такая липкая, что не отдерёшь. Уж лучше я издали посмотрю на малыша, а то ещё ненароком испугаю его или уколю своими иголками».
И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на её ветвях шары яблок, зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали колючие иголки серебристым мягким пухом…
Обрадовалась Ель, осмелела, подошла к младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над её верхушкой.
С тех пор, говорит легенда, Ель круглый год остаётся зелёной, а раз в году приходит в каждый дом и радует детей и взрослых своим праздничным нарядом…
Хотя, это всего лишь легенда.
Смысл игры в том, чтобы нарядить новогодними . Это волшебная , поэтому она будет радовать вас весь 2017 год! Сразу после регистрации каждый игрок получает на покупки бонус в размере 50 . На эти проект вам зачисляет 4 елочных из каталога в разделе "Игрушки". Их необходимо повесить на в разделе "Елка" (вы их найдете в коробке рядом с Ёлочкой) и собирать каждые пол часа. Чтобы зарабатывать еще больше , нужно купить более дорогие для вашей . Все от покупки новогодних собираются на вывод и получить можно в автоматическом режиме. Каждый день под вы сможете находить оставленный . Нажмите на и увидите что там. Подарки будут появляться каждые 6 часов.
Вы можете купить любые понравившиеся игрушки. Они не ограничены уровнями. После покупки игрушки появляются в разделе "Елка" в подарочной коробке. Их необходимо повесить на елку. Только после этого они начнут приносить доход. На елочке 110 мест и 5 мест на снегу вокруг елочки (обозначены следами). Вокруг елочки можно разместить персонажей Деда мороза, Снегурочку и снеговиков. Чтобы разместить персонажей, необходимо сначала кликнуть на самого героя, а потом кликнуть по следам, либо путем перетаскивания.
БОНУСЫ:
4 игрушки в подарок (50 рублей).
30% бонус на любое пополнение баланса до 31 декабря.
Зайку в подарок за наличие всех игрушек.
50 копеек за приглашенного партнера.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% партнерская программа.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER,QIWI, FREE-KASSA, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД:
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сегодня, 20:18
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#2
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Любитель
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 668
Благодарностей: 0
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Re: merry-cristmas.com - Merry-Cristmas
Наш вклад:
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Сегодня, 20:38
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#3
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Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,139
Благодарностей: 541
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Re: merry-cristmas.com - Merry-Cristmas
Депозит / Листинг CLASSIC :
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Сегодня, 20:57
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