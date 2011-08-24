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Беспилотные авто добрались и до России

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Старый Сегодня, 19:47
#1
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Беспилотные авто добрались и до России
Дождались! Чтобы там не говорили об отставании России в плане технического прогресса, но инновационные технологии беспилотных авто уже начинают внедряться. А ведь еще совсем недавно о таких возможностях можно было только мечтать.

На первом этапе планируется запуск автономных машин для международных грузоперевозок. Первой страной, с которой будут налажены беспилотные автоперевозки станет Финляндия, об этом сообщают РИА Новости. Первый транспортный коридор для «обкатывания» новой технологии будет запущен между тремя городами: Хельсинки — Москва — Санкт-Петербург. Если данный маршрут покажет положительные результаты, то в будущем будут также запущены автономные перевозки между другими городами и странами.

В данное время дорожные агентства ведут переговоры о создании специального потока обмена данными, который позволит корректно работать беспилотным машинам, по спланированным маршрутам. Благодаря этому потоку беспилотный автомобиль будет получать подробную информацию о дорожной ситуации по всему маршруту, включая количество машин, их скорость, наличие пробок и аварий, а также погодные условия и другие данные. На основании полученной информации беспилотник будет в автономном режиме корректировать и подбирать самый оптимальный график движения.

Однако полноценная организация и запуск «умного» автомобильного движения может занять некоторое время. По оценкам экспертов первый полностью автономный маршрут выедет на дороги общего пользования примерно к 2020 году.

Также эксперты утверждают, что в случае полного перехода на автомобили без водителей, количество ДТП будет снижено на 90%, нагрузка на дороги на 60%, а выброс вредных веществ будет уменьшен на 30%.


Специально для mmgp.ru
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