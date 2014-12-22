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В «Мегафоне» прокомментировали возможность покупки 100 процентов Mail.Ru Group

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Старый Сегодня, 19:46
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,102
Благодарностей: 330
КП: 0.059
В «Мегафоне» прокомментировали возможность покупки 100 процентов Mail.Ru Group
В «Мегафоне» прокомментировали возможность покупки 100 процентов Mail.Ru Group
«Мегафон» не рассматривает вопрос покупки 100 процентов Mail.Ru Group. Об этом заявила операционный директор оператора связи Анна Серебряникова, передает Rambler News Service в пятницу, 23 декабря.

Mail.Ru Group является публичной компанией, около 50 процентов акций которой торгуется на открытом рынке, напомнила Анна Серебряникова. «Выкуп 100 процентов не в интересах бизнеса. Поглощение несет в себе риски. Той доли, которую мы купили, достаточно для синергии», — сказала Серебряникова.

Она также сообщила, что переговоры о стопроцентном поглощении Mail.Ru не велись и не планируются. «Это не имеет логики и слишком дорого для нас», — добавила она.

Ранее 23 декабря «Мегафон» сообщил, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов. Из этой суммы 640 миллионов долларов должны быть выплачены в момент закрытия сделки, оставшиеся 100 миллионов — через год после ее закрытия. Тогда оператор связи будет владеть 15,2 процента уставного капитала Mail.Ru Group.

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» для утверждения сделки намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, решение о покупке подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.


Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
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Старый Сегодня, 20:12
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 659
Благодарностей: 88
КП: 0.061
Re: В «Мегафоне» прокомментировали возможность покупки 100 процентов Mail.Ru Group
Главное то, что более половины процентов голосующих акций перейдут "в руки" к "Мегафон". Значит именно он будет определять курс дальнейшего развития.
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Enzovv на форуме  
Старый Сегодня, 20:30
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,102
Благодарностей: 330
КП: 0.059
Автор темы Re: В «Мегафоне» прокомментировали возможность покупки 100 процентов Mail.Ru Group
Цитата:
Сообщение от Enzovv Посмотреть сообщение
Главное то, что более половины процентов голосующих акций перейдут "в руки" к "Мегафон". Значит именно он будет определять курс дальнейшего развития.
Да уж и не известно что из этого получится что и лучше , угробят компанию или нет может начнётся новый рассвет компании но что мы её не узнаем это наверняка.......
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