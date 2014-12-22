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Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка

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Старый Сегодня, 19:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
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Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка
Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в текущих условиях приватизация кредитной организации нецелесообразна. Об этом он сказал, выступая в Совете Федерации, в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, если цель приватизации — пополнение бюджета, то продажа сейчас не является лучшим вариантом. «Убежден, что акции банка сохраняют существенный потенциал роста, и с приватизацией целесообразно пока повременить», — сказал он.

16 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет денег от приватизации акций компании. В тот же день «Роснефтегаз» заявил о получении средств от продажи 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» в размере 710,8 миллиарда рублей.

10 декабря было подписано соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore. Приобретение ценных бумаг профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования.


Источник RNS.
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Старый Сегодня, 20:08
#2
Любитель
 
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Сообщений: 659
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Re: Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка
Я вообще не вижу смысла приватизировать банки. Вон в Китае на пальцах можно пересчитать частные коммерческие банки. И ничего ведь? Экономика долгие годы динамично развивалась, а сейчас просто весь мир переживает кризис.
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