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Сегодня, 19:08
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#1
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Профессионал
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Отель как способ заработать
Отель как способ заработать
Предприниматели выбирают гостиничный бизнес для сохранения сбережений
Бизнесмены, чья основная деятельность никак не связана с гостиничным сегментом рынка, тем не менее активно им интересуются. Предприниматели приобретают непрофильные активы, и, по мнению экспертов, такое поведение оправдано: таким образом можно если не получить ощутимую прибыль, то хотя бы сохранить средства. Особенно если учесть, что загрузка отелей — по крайней мере в Москве — растет. В этой ситуации те, кто вложился в люксовый сегмент, могут даже выиграть.
Пока экономический кризис не отступил и ситуация в целом остается непростой, российские бизнесмены находят новые способы вложений. Особенно ощутимо движение в сторону гостиничного сегмента — настолько, что сформировалась определенная тенденция. Причем для некоторых покупателей гостиничный бизнес — совсем непрофильный актив. Так, например, осенью текущего года бизнесмен Сергей Гордеев, владеющий застройщиками экономжилья «ПИК» и «Мортон», приобрел у структур банка ВТБ две гостиницы в южной части Москвы. По оценкам экспертов, отели «Орехово» и «Царицыно» могли обойтись новому владельцу в сумму около 50 миллионов долларов.
«Орехово» — это два панельных 17-этажных дома общей площадью 19 тысяч квадратных метров, на которых расположены 405 номеров. Гостиница «Царицыно» поменьше — 14,3 тысячи квадратных метров и 143 номера. По заверению топ-менеджмента компании, которая стала новым владельцем отелей, менять их функционал не планируется, поскольку это и так работающий актив с хорошей заполняемостью.
Источник RNS.
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Сегодня, 19:10
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#2
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Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
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Re: Отель как способ заработать
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
Отель как способ заработать
Предприниматели выбирают гостиничный бизнес для сохранения сбережений
Бизнесмены, чья основная деятельность никак не связана с гостиничным сегментом рынка, тем не менее активно им интересуются. Предприниматели приобретают непрофильные активы, и, по мнению экспертов, такое поведение оправдано: таким образом можно если не получить ощутимую прибыль, то хотя бы сохранить средства. Особенно если учесть, что загрузка отелей — по крайней мере в Москве — растет. В этой ситуации те, кто вложился в люксовый сегмент, могут даже выиграть.
Пока экономический кризис не отступил и ситуация в целом остается непростой, российские бизнесмены находят новые способы вложений. Особенно ощутимо движение в сторону гостиничного сегмента — настолько, что сформировалась определенная тенденция. Причем для некоторых покупателей гостиничный бизнес — совсем непрофильный актив. Так, например, осенью текущего года бизнесмен Сергей Гордеев, владеющий застройщиками экономжилья «ПИК» и «Мортон», приобрел у структур банка ВТБ две гостиницы в южной части Москвы. По оценкам экспертов, отели «Орехово» и «Царицыно» могли обойтись новому владельцу в сумму около 50 миллионов долларов.
«Орехово» — это два панельных 17-этажных дома общей площадью 19 тысяч квадратных метров, на которых расположены 405 номеров. Гостиница «Царицыно» поменьше — 14,3 тысячи квадратных метров и 143 номера. По заверению топ-менеджмента компании, которая стала новым владельцем отелей, менять их функционал не планируется, поскольку это и так работающий актив с хорошей заполняемостью.
Источник RNS.
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