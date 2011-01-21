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Сколько европейцы, американцы и украинцы и русские в среднем зарабатывают в час?!

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Имя: Максим
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Сколько европейцы, американцы и украинцы и русские в среднем зарабатывают в час?!

Доброго времени, друзья!

Интересная аналитическая новость, которая четко и ясно сравнивает уровень русскоязычных стран с западными.

А все дело в том, что в Украине уже с 1-го января увеличится минимальный размер заработной платы до 3200 грн. Исходя из этого, можно сделать вывод, что час работы украинца будет, как минимум стоить 19,34 грн - это даже не доллар, в то время как американец за один час труда получает, как минимум семь долларов. Минимальная стоимость часа работы в Европе оценивается, как минимум в 5-19 евро - это зависит от страны.

Вот табличка минимальных зарплат за часа работы в разных странах:

Украина – $0,71
Россия – $0,75
Европейский Союз – 5-19 евро
США – $7


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал слово, что уже с 1 января 2017-го в Украине никто не будет зарабатывать меньше чем 3200 гривен в месяц. При этом планируется, что размер должностного оклада чиновника больше не будет зависеть от мин-зарплаты, а другие социальные стандарты, так как прожиточный минимум и первый тарифный разряд будут расти но незначительно.

Руководитель самого крупного в Украине регионального бизнес-сообщества Елена Еременко говорит, что далеко не все предприниматели имеют возможность повышать минимальную зарплату практически два раза. И те, кто законодательно будет вынужден платить зарплату больше чем нужно, повысит цену на свою продукцию для того, чтобы компенсировать свои дополнительные затраты.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Повлияете ли рост уровня минимальной зарплаты на цены в магазинах? И как мы вообще докатились до такого, чтобы зарабатывать на столько меньше чем на Западе? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 20:46.
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