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«Это будет погибель» Сможет ли экономика России жить без санкций
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
2017 год может стать последним в режиме санкций для России. Так считают многие американские и европейские аналитики, которые ждут потепления отношений между Москвой и странами Запада после смены политического курса в некоторых из них. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», впрочем, видят в снятии ограничений не только положительные стороны.
Ветер перемен
В последние два года разговор о санкциях и контрсанкциях был одной из основных тем политической повестки дня в России. До сих пор до конца не понятно, каков реально был их эффект, учитывая произошедшие параллельно падение цен на нефть и обвал рубля.
Так или иначе, но политическая конъюнктура в мире меняется. В США на выборах президента победил миллиардер Дональд Трамп, уже сообщивший о том, что не видит Россию в числе главных угроз безопасности Америки.
Источник RNS.