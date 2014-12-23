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В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты

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Старый Сегодня, 18:42
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,536
Благодарностей: 492
КП: 0.078
В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты


Как известно, в декабре этого года в этой стране состоялись выборы нового президента и вот уже уважаемый г-н Шавкат Мирзиеев вступил в должность и начал исполнять свои обязанности.

Конечно, он не стал обманывать надежды узбекистанцев на лучшее будущее и как полагается начал свою деятельность с реформ как в экономике, так и финансовой системе Узбекистана. Но для людей, которые более менее знакомы с ситуацией в этой стране не секрет, что как экономика, так и финансы там "поют романсы". Наследие ли это советского прошлого или это результат работы предыдущей властной команды - это вопрос к экспертам, но факт остается фактом - в Узбекистане в последние годы (да и не только) сложилась крайне тяжелая ситуация на валютном рынке страны. Валюту там попросту не продают свободно населению, а есть определенные нормы обмена (строго в банке и на карточку), да и еще 3 или 4 валютных курса ярко сами за себя демонстрируют, что дело на этом попроще просто швах.

Учитывая это, власти страны стараются как только можно изыскать резервы и взять эту "несчастную" валюту откуда только можно, порой прибегая к нетривиальным методам.

Например, одно время они запретили иностранным гостям посещающим Узбекистан платить за гостиницы местной валютой - узбекским сумом. Мол платите только в СКВ и точка. Сделано это было, конечно, с целью, чтобы пополнить постоянно пустеющую казну, но по прошествии нескольких лет, они вдруг передумали и снова наказали "бедным" иностранцам оплачивать услуги гостиниц с помощью узбекских денег.

И всё бы хорошо, но если иностранцу менять свои доллары или евро через официальные обменники в банках, то есть по официальному курсу, то он начинает терять средства, потому как между официальным и базарным курсом (курс "черного" рынка) есть довольно существенная разница и составляет она порой 100 и более процентов (сейчас курс "чёрного" рынка составляет около - 6500 сумов за доллар США. То есть поменяв официально деньги, получается, что иностранец перелачивает за гостицу в 2 с лишним раза.

Да и даже не меняя валюту на черном рынке (а это уголовно наказуемо по законам Узбекистана), а сделав это через официальный обменник бедным иностранцам приходится нести в гостиницу в качестве оплаты чуть ли не сумки полные денег.

Посмотрите на прилагаемое фото выше:- там на ресепшене перечистывают чуть ли не гору денег, которые полагаются в уплату за проживание 5 иностранцев в течение 7 дней. А представьте, что вместо этих 5 человек будет группа туристов из 25 человек, которым будет необходимо жить в отеле тоже 1 неделю? Это будет целая телега денег!

Такие вот казусы современного Узбекистана и тем кто не знает, можно сказать, что когда национальная валюта вводилась в действие в 1994 году, то курс за 1 доллар США тогда составлял всего-то 6 сум, а сейчас 6500 - если хотите его как-то приобрести на базаре.

Ну и в конце все же радостная весть для иностранцев: - оказывается в указе президента NoУП–4861 от декабря с.г., иностранцам снова предписано платить за услуги узбекских отелей в валютах своих стран. Всего в опубликованный перечень входят валюты 17 стран мира, но рубля там, кстати нет. Есть например, мексиканский песо, венгерский форинт, южноафриканский ранд, а вот рубля нет. Странно. Вроде как дружественными странами меж собой мы считаемся и Договор о стратегическом партнерстве одно время даже подписывали, а про рубли ни слова!


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/585fd8ab9890b
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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 18:47
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 438
Благодарностей: 14
КП: 0.032
Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Посмотрите на прилагаемое фото выше:- там на ресепшене перечистывают чуть ли не гору денег, которые полагаются в уплату за проживание 5 иностранцев в течение 7 дней. А представьте, что вместо этих 5 человек будет группа туристов из 25 человек, которым будет необходимо жить в отеле тоже 1 неделю? Это будет целая телега денег!
Просто кошмар какой-то. Сколько, интересно , потребуется времени, что бы пересчитать эту кучу денег ?
А бедным иностранцам теперь баулы не с вещами носить придется, а баулы с деньгами узбекскими.
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zlata777 на форуме  
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Старый Сегодня, 18:56
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,536
Благодарностей: 492
КП: 0.078
Автор темы Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Просто кошмар какой-то. Сколько, интересно , потребуется времени, что бы пересчитать эту кучу денег ?
Я знаю состоние дел там и могу утверждать, что по каждой бумажке они их там уже не считают. Определяют на глаз, вернее на вес. Главное чтобы рука не дрогнула, а то можно ошибится на пару-тройку долларов
Хотя для отеля думаю, что это не смертельно
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OPLOTT на форуме  
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Старый Сегодня, 19:02
#4
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 438
Благодарностей: 14
КП: 0.032
Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Главное чтобы рука не дрогнула, а то можно ошибится на пару-тройку долларов
2-3 доллара для отеля не смертельно , это да , если это будет всего лишь единоразовая ошибка. А если ошибаться постоянно, то убыток будет не хилый.
Вряд ли владельцам отелей это понравится.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 19:03
#5
Любитель
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 1,291
Благодарностей: 57
КП: 0.023
Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Просто кошмар какой-то. Сколько, интересно , потребуется времени, что бы пересчитать эту кучу денег ?
А бедным иностранцам теперь баулы не с вещами носить придется, а баулы с деньгами узбекскими.
Да уж бедные узбеки, думаю самое трудное не носить баулы с деньгами, труднее всего заработать такие суммы, для то тог, чтобы было что носить.
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ЛИЛИЯ31 на форуме  
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Старый Сегодня, 19:04
#6
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,536
Благодарностей: 492
КП: 0.078
Автор темы Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
2-3 доллара для отеля не смертельно , это да , если это будет всего лишь единоразовая ошибка. А если ошибаться постоянно, то убыток будет не хилый.
Вряд ли владельцам отелей это понрави
Так они могут ошибаться как в одну, так и в другую сторону (для иностранцев это ж вообще не деньги).
Так что всё нормально
Баланс бьется...
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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 19:10
#7
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 501
КП: 0.118
Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
В общем правительство не думает что делает, а затем все удивляются, почему в стране все не очень хорошо. Да часть инвесторов не поедет в страну исключительно из-за подобного отношения...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 19:24
#8
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 438
Благодарностей: 14
КП: 0.032
Re: В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Так они могут ошибаться как в одну, так и в другую сторону (для иностранцев это ж вообще не деньги).
Так что всё нормально
Баланс бьется...
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А ну да! Лишь бы не вошло в привычку постоянно ошибаться в свою сторону. Тогда речь уже будет не об убытках для отеля, а о прибыли работников на ресепшене.
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