OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,536 Благодарностей: 492 КП: 0.078

В Узбекистане иностранцы платят за отель килограммами местной валюты



Как известно, в декабре этого года в этой стране состоялись выборы нового президента и вот уже уважаемый г-н Шавкат Мирзиеев вступил в должность и начал исполнять свои обязанности.



Конечно, он не стал обманывать надежды узбекистанцев на лучшее будущее и как полагается начал свою деятельность с реформ как в экономике, так и финансовой системе Узбекистана. Но для людей, которые более менее знакомы с ситуацией в этой стране не секрет, что как экономика, так и финансы там "поют романсы". Наследие ли это советского прошлого или это результат работы предыдущей властной команды - это вопрос к экспертам, но факт остается фактом - в Узбекистане в последние годы (да и не только) сложилась крайне тяжелая ситуация на валютном рынке страны. Валюту там попросту не продают свободно населению, а есть определенные нормы обмена (строго в банке и на карточку), да и еще 3 или 4 валютных курса ярко сами за себя демонстрируют, что дело на этом попроще просто швах.



Учитывая это, власти страны стараются как только можно изыскать резервы и взять эту "несчастную" валюту откуда только можно, порой прибегая к нетривиальным методам.



Например, одно время они запретили иностранным гостям посещающим Узбекистан платить за гостиницы местной валютой - узбекским сумом. Мол платите только в СКВ и точка. Сделано это было, конечно, с целью, чтобы пополнить постоянно пустеющую казну, но по прошествии нескольких лет, они вдруг передумали и снова наказали "бедным" иностранцам оплачивать услуги гостиниц с помощью узбекских денег.



И всё бы хорошо, но если иностранцу менять свои доллары или евро через официальные обменники в банках, то есть по официальному курсу, то он начинает терять средства, потому как между официальным и базарным курсом (курс "черного" рынка) есть довольно существенная разница и составляет она порой 100 и более процентов (сейчас курс "чёрного" рынка составляет около - 6500 сумов за доллар США. То есть поменяв официально деньги, получается, что иностранец перелачивает за гостицу в 2 с лишним раза.



Да и даже не меняя валюту на черном рынке (а это уголовно наказуемо по законам Узбекистана), а сделав это через официальный обменник бедным иностранцам приходится нести в гостиницу в качестве оплаты чуть ли не сумки полные денег.



Посмотрите на прилагаемое фото выше:- там на ресепшене перечистывают чуть ли не гору денег, которые полагаются в уплату за проживание 5 иностранцев в течение 7 дней. А представьте, что вместо этих 5 человек будет группа туристов из 25 человек, которым будет необходимо жить в отеле тоже 1 неделю? Это будет целая телега денег!



Такие вот казусы современного Узбекистана и тем кто не знает, можно сказать, что когда национальная валюта вводилась в действие в 1994 году, то курс за 1 доллар США тогда составлял всего-то 6 сум, а сейчас 6500 - если хотите его как-то приобрести на базаре.



Ну и в конце все же радостная весть для иностранцев: - оказывается в указе президента NoУП–4861 от декабря с.г., иностранцам снова предписано платить за услуги узбекских отелей в валютах своих стран. Всего в опубликованный перечень входят валюты 17 стран мира, но рубля там, кстати нет. Есть например, мексиканский песо, венгерский форинт, южноафриканский ранд, а вот рубля нет. Странно. Вроде как дружественными странами меж собой мы считаемся и Договор о стратегическом партнерстве одно время даже подписывали, а про рубли ни слова!





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/585fd8ab9890b Как известно, в декабре этого года в этой стране состоялись выборы нового президента и вот уже уважаемый г-н Шавкат Мирзиеев вступил в должность и начал исполнять свои обязанности.Конечно, он не стал обманывать надежды узбекистанцев на лучшее будущее и как полагается начал свою деятельность с реформ как в экономике, так и финансовой системе Узбекистана. Но для людей, которые более менее знакомы с ситуацией в этой стране не секрет, что как экономика, так и финансы там "поют романсы". Наследие ли это советского прошлого или это результат работы предыдущей властной команды - это вопрос к экспертам, но факт остается фактом - в Узбекистане в последние годы (да и не только) сложилась крайне тяжелая ситуация на валютном рынке страны. Валюту там попросту не продают свободно населению, а есть определенные нормы обмена (строго в банке и на карточку), да и еще 3 или 4 валютных курса ярко сами за себя демонстрируют, что дело на этом попроще просто швах.Учитывая это, власти страны стараются как только можно изыскать резервы и взять эту "несчастную" валюту откуда только можно, порой прибегая к нетривиальным методам.Например, одно время они запретили иностранным гостям посещающим Узбекистан платить за гостиницы местной валютой - узбекским сумом. Мол платите только в СКВ и точка. Сделано это было, конечно, с целью, чтобы пополнить постоянно пустеющую казну, но по прошествии нескольких лет, они вдруг передумали и снова наказали "бедным" иностранцам оплачивать услуги гостиниц с помощью узбекских денег.И всё бы хорошо, но если иностранцу менять свои доллары или евро через официальные обменники в банках, то есть по официальному курсу, то он начинает терять средства, потому как между официальным и базарным курсом (курс "черного" рынка) есть довольно существенная разница и составляет она порой 100 и более процентов (сейчас курс "чёрного" рынка составляет около - 6500 сумов за доллар США. То есть поменяв официально деньги, получается, что иностранец перелачивает за гостицу в 2 с лишним раза.Да и даже не меняя валюту на черном рынке (а это уголовно наказуемо по законам Узбекистана), а сделав это через официальный обменник бедным иностранцам приходится нести в гостиницу в качестве оплаты чуть ли не сумки полные денег.Посмотрите на прилагаемое фото выше:- там на ресепшене перечистывают чуть ли не гору денег, которые полагаются в уплату за проживание 5 иностранцев в течение 7 дней. А представьте, что вместо этих 5 человек будет группа туристов из 25 человек, которым будет необходимо жить в отеле тоже 1 неделю? Это будет целая телега денег!Такие вот казусы современного Узбекистана и тем кто не знает, можно сказать, что когда национальная валюта вводилась в действие в 1994 году, то курс за 1 доллар США тогда составлял всего-то 6 сум, а сейчас 6500 - если хотите его как-то приобрести на базаре.Ну и в конце все же радостная весть для иностранцев: - оказывается в указе президента NoУП–4861 от декабря с.г., иностранцам снова предписано платить за услуги узбекских отелей в валютах своих стран. Всего в опубликованный перечень входят валюты 17 стран мира, но рубля там, кстати нет. Есть например, мексиканский песо, венгерский форинт, южноафриканский ранд, а вот рубля нет. Странно. Вроде как дружественными странами меж собой мы считаемся и Договор о стратегическом партнерстве одно время даже подписывали, а про рубли ни слова!Специально для mmgp.ru

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