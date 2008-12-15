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Росстат оценил стоимость новогоднего стола

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#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
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Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Среднестатистическая российская семья из четырех человек потратит в 2016 году на новогодний стол 5,5 тысяч рублей. Такие данные приводят в четверг, 15 декабря, «Известия» со ссылкой на подсчеты Росстата.

Новогоднее застолье россиянам обойдется на 3,6 процента дороже, чем годом ранее, — в 5585 рублей. В Москве продуктовый набор вырос в цене всего на 2,8 процента, однако в целом он будет дороже, чем в среднем по стране, составив 6863 рубля. В Санкт-Петербурге новогодний стол подорожает на 5,5 процентов — до 5904 рубля.

Как отметили в Росстате, невысокий по сравнению с предыдущим годом рост цен на ингредиенты для праздничного стола объясняется низким уровнем продуктовой инфляции. При этом шесть из 28 позиций, включенных в праздничный набор, за год подешевели. Больше всего цены упали на огурцы и помидоры — на 31,6 и 28,8 процента соответственно.

Салат «Оливье», одно из главных блюд новогоднего стола, за год подорожал на 1,8 процента — до 310 рублей. Другой символ праздника, селедка под шубой, выросла в цене на 3,7 процента — до почти 155 рублей. Основной вклад в подорожание этих блюд внесли майонез (рост стоимости на 8,6 процента) и сельдь (6,2 процента). При этом большая часть ингредиентов, в том числе морковь и лук, подешевела.

В декабре 2015 года Росстат сообщал, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России за 11 месяцев выросла на 12,6 процента — до 5,17 тысячи рублей. Больше всего подорожали апельсины (на 48 процентов), рыбные консервы (28,4 процента), консервированные огурцы и зеленый горошек (27 процентов), майонез (28 процентов) и шоколадные конфеты (24 процента).

По данным статистического ведомства, стоимость набора продуктов для приготовления салата «Оливье» за тот же период выросла на 15,5 процента — до 300,74 рубля. Стоимость набора продуктов для приготовления селедки под шубой поднялась на 21,8 процента — до 146,16 рубля.


Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 18:58
#2
Любитель
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 1,291
Благодарностей: 57
КП: 0.023
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
То, что под новый год всё дорожает это уже привычное явление, да как ни крути, а на новогоднем столе думаю ни кто экономить не будет. Раз в год можно и пошиковать))
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ЛИЛИЯ31 на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,102
Благодарностей: 330
КП: 0.059
Автор темы Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
То, что под новый год всё дорожает это уже привычное явление, да как ни крути, а на новогоднем столе думаю ни кто экономить не будет. Раз в год можно и пошиковать))
Это да все ждут нового года и не все будут экономить на праздничным столе , вот почитаешь и сумма то вроде не очень большая а всё равно не все смогут такой стол собрать....
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 19:09
#4
Enk
Профессионал
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Регистрация: 01.01.2012
Сообщений: 1,460
Благодарностей: 1,380
КП: 0.172
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Больше всего цены упали на огурцы и помидоры — на 31,6 и 28,8 процента соответственно.
Вранье полное. Каждый день дорожают. По помидорам рост составил более 50% только за последний месяц. И это как говориться, еще не вечер. За неделю еще подрастут в цене.
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Enk вне форума  
Старый Сегодня, 19:10
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.11.2016
Сообщений: 635
Благодарностей: 33
КП: 0.050
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Что-то я никак не пойму 5,5 тысяч это на сколько дней праздника?! Или я что не готовлю что ли совсем или в росстате не то что-то едят? Максимум тысячи три и то мы доедать все будем дня четыре. Тот же холодец, салаты, горячее, спиртное... Даже в голове не укладывается такая сумма. Это что надо икрой одной питаться? Апельсины, кстати за 59 рублей купила - мне кажется, что это не дорого совсем.
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Katarin4ik на форуме  
Старый Сегодня, 19:14
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,102
Благодарностей: 330
КП: 0.059
Автор темы Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от Enk Посмотреть сообщение
Вранье полное. Каждый день дорожают. По помидорам рост составил более 50% только за последний месяц. И это как говориться, еще не вечер. За неделю еще подрастут в цене.
Да согласен где они увидели снижение у нас в магазине чутьли не каждый день цены на продукты растут хоть на рубль два на цены медленно но верно ползут в верх и к новому году явно всё будет дороже.....
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#7
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 501
КП: 0.118
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Среднестатистическая российская семья из четырех человек потратит в 2016 году на новогодний стол 5,5 тысяч рублей.
Если сумма реальная, то это довольно таки скромная цифра, по крайней мере семья из четырех человек, сможет оплатить подобный новогодний стол, без каких бы то ни было проблем...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 19:26
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.11.2016
Сообщений: 635
Благодарностей: 33
КП: 0.050
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
Если сумма реальная, то это довольно таки скромная цифра, по крайней мере семья из четырех человек, сможет оплатить подобный новогодний стол, без каких бы то ни было проблем...
Надо будет подсчитать ради интереса сколько уйдет денег на приготовление блюд для новогоднего стола. Даже интересно сколько получится. Но я что-то сомневаюсь, что выйдет сумма близкая к заявленной.
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Katarin4ik на форуме  
Старый Сегодня, 19:26
#9
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,544
Благодарностей: 1,603
КП: 0.044

награды Волшебный горшочек 
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
Если сумма реальная, то это довольно таки скромная цифра, по крайней мере семья из четырех человек, сможет оплатить подобный новогодний стол, без каких бы то ни было проблем...
Ну конечно, средняя семья с зарплатами в 10-20 тысяч запросто может 5,5 тысяч потратить, что-бы один день пожрать, особенно если дети работают.
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assss вне форума  
Старый Сегодня, 19:28
#10
Премиум
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 501
КП: 0.118
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от Katarin4ik Посмотреть сообщение
Надо будет подсчитать ради интереса сколько уйдет денег на приготовление блюд для новогоднего стола. Даже интересно сколько получится. Но я что-то сомневаюсь, что выйдет сумма близкая к заявленной.
Я считал в гривнах, на еду у меня ушло 1200 гривен, не считая того что я тортик собираюсь еще купить, а часть продуктов брал с прицелом на рождественские праздники...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 19:29
#11
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,815
Благодарностей: 350
КП: 0.063
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Главный праздник страны, конечно все стараются сделать стол пышнее.
Единственное не понял, это с учетом алкоголя или нет. Потому что фактически мне кажется даже больше стол будет стоить со всем.
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blackvovik вне форума  
Старый Сегодня, 19:30
#12
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 501
КП: 0.118
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
Главный праздник страны, конечно все стараются сделать стол пышнее.
Единственное не понял, это с учетом алкоголя или нет. Потому что фактически мне кажется даже больше стол будет стоить со всем.
__________________
Алкоголь скорей всего должен учитываться, даже не очень пьющая семья, хоть одну бутылку на стол поставит, исключения конечно есть, но их не так уж и много...

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
Ну конечно, средняя семья с зарплатами в 10-20 тысяч запросто может 5,5 тысяч потратить, что-бы один день пожрать, особенно если дети работают.
Вы смотрите на все слишком пессимистически, праздник людям самим нужен, он помогает отдохнуть, расслабиться, сбросить ворох накопившихся проблем, а не просто пожрать...
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Последний раз редактировалось ktulhuF; Сегодня в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 19:44
#13
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,544
Благодарностей: 1,603
КП: 0.044

награды Волшебный горшочек 
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
Вы смотрите на все слишком пессимистически, праздник людям самим нужен, он помогает отдохнуть, расслабиться, сбросить ворох накопившихся проблем, а не просто пожрать...
Но, почему-то, вы считаете, что, если не пожрать, как в последний раз, ворох накопившихся проблем никак не скинется.
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assss вне форума  
Старый Сегодня, 19:53
#14
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 501
КП: 0.118
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
Но, почему-то, вы считаете, что, если не пожрать, как в последний раз, ворох накопившихся проблем никак не скинется.
Чтоб пожрать как в последний раз, такой суммы и близко не нужно, фишка в том что едят то, что не могут позволить есть в обычные дни. Это придает празднику особую атмосферу...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 20:47
#15
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.11.2016
Сообщений: 635
Благодарностей: 33
КП: 0.050
Re: Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
Чтоб пожрать как в последний раз, такой суммы и близко не нужно, фишка в том что едят то, что не могут позволить есть в обычные дни. Это придает празднику особую атмосферу...
Мы вообще на даче будем праздновать, у нас всегда гуляния, постоянные гости, но мы и близко такую сумму не закладываем. Разве праздник в том, чтобы наестся и напиться? Самоцель не в еде, интересно погулять, пообщаться, в баньке попариться. Хотя у многих соглашусь, что стол в новый год должен быть богатый. Смотрю какие очереди в магазине красная икра, при условии, что кг икры по 3750 уже. И ведь берут...
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