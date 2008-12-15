Росстат оценил стоимость новогоднего стола
Среднестатистическая российская семья из четырех человек потратит в 2016 году на новогодний стол 5,5 тысяч рублей. Такие данные приводят в четверг, 15 декабря, «Известия» со ссылкой на подсчеты Росстата.
Новогоднее застолье россиянам обойдется на 3,6 процента дороже, чем годом ранее, — в 5585 рублей. В Москве продуктовый набор вырос в цене всего на 2,8 процента, однако в целом он будет дороже, чем в среднем по стране, составив 6863 рубля. В Санкт-Петербурге новогодний стол подорожает на 5,5 процентов — до 5904 рубля.
Как отметили в Росстате, невысокий по сравнению с предыдущим годом рост цен на ингредиенты для праздничного стола объясняется низким уровнем продуктовой инфляции. При этом шесть из 28 позиций, включенных в праздничный набор, за год подешевели. Больше всего цены упали на огурцы и помидоры — на 31,6 и 28,8 процента соответственно.
Салат «Оливье», одно из главных блюд новогоднего стола, за год подорожал на 1,8 процента — до 310 рублей. Другой символ праздника, селедка под шубой, выросла в цене на 3,7 процента — до почти 155 рублей. Основной вклад в подорожание этих блюд внесли майонез (рост стоимости на 8,6 процента) и сельдь (6,2 процента). При этом большая часть ингредиентов, в том числе морковь и лук, подешевела.
В декабре 2015 года Росстат сообщал, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России за 11 месяцев выросла на 12,6 процента — до 5,17 тысячи рублей. Больше всего подорожали апельсины (на 48 процентов), рыбные консервы (28,4 процента), консервированные огурцы и зеленый горошек (27 процентов), майонез (28 процентов) и шоколадные конфеты (24 процента).
По данным статистического ведомства, стоимость набора продуктов для приготовления салата «Оливье» за тот же период выросла на 15,5 процента — до 300,74 рубля. Стоимость набора продуктов для приготовления селедки под шубой поднялась на 21,8 процента — до 146,16 рубля.
Что-то я никак не пойму 5,5 тысяч это на сколько дней праздника?! Или я что не готовлю что ли совсем или в росстате не то что-то едят? Максимум тысячи три и то мы доедать все будем дня четыре. Тот же холодец, салаты, горячее, спиртное... Даже в голове не укладывается такая сумма. Это что надо икрой одной питаться? Апельсины, кстати за 59 рублей купила - мне кажется, что это не дорого совсем.
Главный праздник страны, конечно все стараются сделать стол пышнее.
Единственное не понял, это с учетом алкоголя или нет. Потому что фактически мне кажется даже больше стол будет стоить со всем.
__________________
Алкоголь скорей всего должен учитываться, даже не очень пьющая семья, хоть одну бутылку на стол поставит, исключения конечно есть, но их не так уж и много...
добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от assss
Ну конечно, средняя семья с зарплатами в 10-20 тысяч запросто может 5,5 тысяч потратить, что-бы один день пожрать, особенно если дети работают.
Вы смотрите на все слишком пессимистически, праздник людям самим нужен, он помогает отдохнуть, расслабиться, сбросить ворох накопившихся проблем, а не просто пожрать...
Чтоб пожрать как в последний раз, такой суммы и близко не нужно, фишка в том что едят то, что не могут позволить есть в обычные дни. Это придает празднику особую атмосферу...
Мы вообще на даче будем праздновать, у нас всегда гуляния, постоянные гости, но мы и близко такую сумму не закладываем. Разве праздник в том, чтобы наестся и напиться? Самоцель не в еде, интересно погулять, пообщаться, в баньке попариться. Хотя у многих соглашусь, что стол в новый год должен быть богатый. Смотрю какие очереди в магазине красная икра, при условии, что кг икры по 3750 уже. И ведь берут...