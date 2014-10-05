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Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ

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Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ
Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ


Введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».


«Когда мы вводили плоскую шкалу НДФЛ, было много опасений: не потеряет ли бюджет деньги? Но сборы этого налога увеличились в семь раз», — напомнил глава государства.

По словам президента, достичь социальной справедливости можно и без отмены плоской шкалы: можно, к примеру, увеличить налог на дорогую недвижимость и дорогие машины.

19 декабря глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение прогрессивной НДФЛ является бессмысленной операцией с точки зрения экономики и в течение нескольких ближайших лет нецелесообразно. Министр труда Максим Топилин также считает, что прогрессивную шкалу НДФЛ устанавливать рано.

В начале декабря Силуанов заявил, что налоговая система России после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.


Источник RNS.
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