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Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ
Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ
Введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Когда мы вводили плоскую шкалу НДФЛ, было много опасений: не потеряет ли бюджет деньги? Но сборы этого налога увеличились в семь раз», — напомнил глава государства.
По словам президента, достичь социальной справедливости можно и без отмены плоской шкалы: можно, к примеру, увеличить налог на дорогую недвижимость и дорогие машины.
19 декабря глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение прогрессивной НДФЛ является бессмысленной операцией с точки зрения экономики и в течение нескольких ближайших лет нецелесообразно. Министр труда Максим Топилин также считает, что прогрессивную шкалу НДФЛ устанавливать рано.
В начале декабря Силуанов заявил, что налоговая система России после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.
Источник RNS.