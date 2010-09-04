Xiaomi Mi5 и ещё десять устройств могут перейти на ночные сборки CM 14.1

Несмотря на некоторые проблемы в Cyanogen, кастомная прошивка CyanogenMod продолжает развиваться и обрастает новыми версиями ROM. На этой неделе было выпущено более десяти ночных версий прошивки для смартфонов и планшетов от Motorola, Samsung, OnePlus и Amazon. Кроме того, новую версию сборки получил один из топовых смартфонов Xiaomi Mi5. Во всех случаях доступна сборка CyanogenMod 14.1 на базе Android 7.1.1 Nougat. Это хорошая новость для всех поклонников кастомных прошивок, однако стоит помнить, что в настоящее время это в большей степени отладочные версии, которые могут подойти далеко не всем пользователям.
Список девайсов, для которых уже были выпущены "ночные" сборки CyanogenMod 14.1:
Samsung Galaxy S3 для оператора Sprint (d2spr);
OnePlus X (onyx);
Motorola Moto E 2015 (otus);
Motorola Moto E (condor);
Moto G4 и G4 Plus (athene);
Amazon Kindle Fire HDX 7, 3 поколение (thor);
Amazon Kindle Fire HDX 8.9, 3 поколение (apollo);
Xiaomi Mi5 (gemini);
Xiaomi Redmi 2 (wt88047);
ARK Benefit A3 (peach).
Как и раньше, пользователям необходимо воспользоваться кастомным рекавери для установки CM 14.1, а также обязательно сделать резервную копию. Также придётся самостоятельно устанавливать сервисы Google. Помните, что перепрошивка смартфона - достаточно ответственное и сложное занятие, поэтому взвесьте все за и против перед её совершением.
Источник
.