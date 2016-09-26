pamm_pulse (Alfa-Forex)

Приглашаем к сотрудничеству частных инвесторов и их представителей!
Мы работаем с управляющим с опытом работы на бирже более 11 лет.
Наше партнерство с этим управляющим закреплено многолетней индивидуальной работой на частных условиях.
Результаты реальной работы за последний год:
Депозит 18.12.2015: 50 000 $
Депозит 24.12.2016: 155 320 $
Максимальная просадка: 7,03%
Прибыль за 12 мес: 210 %
Ежемесячно: 17,6 %
Сегодня, для публичной работы, создан ПАММ счет у брокера Alfa-Forex, с названием pamm_pulse
: https://my.alfaforex.com/pamm/account/view?id=11892
Счет создан для серьезной работы с серьезными людьми
Присоединяться обязательно по партнерской ссылке: https://my.alfaforex.com/ru/registra...tner_id=734909
Либо ID 734909 при регистрации в Alfa-Forex
Инвесторов ждут приятные подарки и бонусы
Расчет на будущую работу:
Прибыль на счете: от 10% в месяц
Максимальная просадка: 25%
Интерес управляющего: 35% от прибыли
MyFxBook:Pamm_Pulse System by Pamm_pulse | Myfxbook
Instagram: @pammpulse