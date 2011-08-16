|
Домик для лопат на Рублёвке
На знаменитой «Рублёвке» в поселке Усово стоит небольшое дачное строение получившее название «домик для лопат». Его хозяева отказываются продавать недвижимость за любые деньги.
Маленькая избушка площадью не более 50 кв. м. с примыкающим картофельным полем, очень сильно раздражала своим видом богатых соседей, которые наперегонки пытались приобрести это «стыдобище». В итоге ценник взлетел до 5 млн. долларов! Но хозяева отказались продавать свою недвижимость, посчитав более выгодным продавать выращиваемую картошку жителям «Рублёвки» в 10 раз дороже, чем на рынке Москвы.
Фотку выложить не могу к сожалению