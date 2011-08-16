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Домик для лопат на Рублёвке

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 02:21
#1
Интересующийся
 
Имя: Натали
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 51
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Домик для лопат на Рублёвке
На знаменитой «Рублёвке» в поселке Усово стоит небольшое дачное строение получившее название «домик для лопат». Его хозяева отказываются продавать недвижимость за любые деньги.
Маленькая избушка площадью не более 50 кв. м. с примыкающим картофельным полем, очень сильно раздражала своим видом богатых соседей, которые наперегонки пытались приобрести это «стыдобище». В итоге ценник взлетел до 5 млн. долларов! Но хозяева отказались продавать свою недвижимость, посчитав более выгодным продавать выращиваемую картошку жителям «Рублёвки» в 10 раз дороже, чем на рынке Москвы.
Фотку выложить не могу к сожалению
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Натикс вне форума  
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