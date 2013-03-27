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известный журнал TIME опубликовал компромат Онищенко на Порошенко

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известный журнал TIME опубликовал компромат Онищенко на Порошенко
В своем заявлении нардеп обвинил президента в коррупции и устранении врагов с помощью НАБУ.

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P.S. С таким президентом не то что в ЕС не возьмут, безвиз не скоро будет
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