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Coinitrage-coinitrage.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:40
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,082
Благодарностей: 3,840
КП: 0.462
Coinitrage-coinitrage.com
Coinitrage-coinitrage.com

Старт 24.12.2016

Я не являюсь админом данного проекта.

Цитата:
Все средства, которые откладываются в Coinitrage собраны и доверены нам. Очень опытная группа трейдеров использует все средства,которые вложены в различные проверенные стратегии, которые позволяют нам достичь стабильной прибыли каждый день. Мы работаем, чтобы наши клиенты увеличивали свои инвестиции.
Инвестиционный план1:
100% через 100 часов
200% прибыли

Инвестиционный план2:
1% на протяжении 200 часов
200% прибыли


Инвестиционный план3:
7% ежедневно в течении 10 дней
возврат в конце

Инвестиционный план4:
10% ежедневно в течении 20 дней
200% прибыли

Платежные системы:
Принимает: BTC/PM

Минимальный вклад - 0.01BTC
Максимальный вклад - 500 BTC
Выплаты: автоматические
Реферальная программа-5%

Тех.данные

SSL :
cPanel, Inc. Certification Authority(ValidTo: 2017-02-24)
IP : 94.156.128.101 Nameservers : Hoster : BelCloud Hosting Corporation DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM (216.87.155.33)
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM (216.87.152.33)
Registrar : ENOM, INC. Created : 2015-12-03 Updated : 2016-12-06 Expires : 2017-12-03 *

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Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!

Депозит:


December 24 @ 10:38 AM
$345.39
https://blockchain.info/tx/9956ed2eb...e618873f54c9ac
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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