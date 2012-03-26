Coinitrage-coinitrage.com
Старт 24.12.2016
Я не являюсь админом данного проекта.
Инвестиционный план1:
Цитата:
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Все средства, которые откладываются в Coinitrage собраны и доверены нам. Очень опытная группа трейдеров использует все средства,которые вложены в различные проверенные стратегии, которые позволяют нам достичь стабильной прибыли каждый день. Мы работаем, чтобы наши клиенты увеличивали свои инвестиции.
100% через 100 часов
200% прибыли
Инвестиционный план2:
1% на протяжении 200 часов
200% прибыли
Инвестиционный план3:
7% ежедневно в течении 10 дней
возврат в конце
Инвестиционный план4:
10% ежедневно в течении 20 дней
200% прибыли
Платежные системы:
Принимает: BTC/PM
Минимальный вклад
- 0.01BTC
Максимальный вклад
- 500 BTC
Выплаты
: автоматические
Реферальная программа
-5%
Тех.данные
SSL :
cPanel, Inc. Certification Authority(ValidTo: 2017-02-24)
IP : 94.156.128.101 Nameservers : Hoster : BelCloud Hosting Corporation DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM (216.87.155.33)
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM (216.87.152.33)
Registrar : ENOM, INC. Created : 2015-12-03 Updated : 2016-12-06 Expires : 2017-12-03 *
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Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!
Депозит:
December 24 @ 10:38 AM
$345.39
https://blockchain.info/tx/9956ed2eb...e618873f54c9ac