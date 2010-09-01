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SanzoMedical - sanzomedical.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:56
#1
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,195
Благодарностей: 736
КП: 0.005
SanzoMedical - sanzomedical.com
Я не админ и не владелец проекта.


Старт: 19/12/2016

О проекте (гугл перевод):
Цитата:
Наша команда экспертов была успешно исследований после нескольких лет напряженной работы. После того, как 5 + лет частных исследований и разработок в сотрудничестве с Pfizer, мы разработали новое лекарство под названием Lipitoden, который заменит популярный раньше - Lipitor и Безразлично `более оказывать неблагоприятное воздействие на печень пациентов. Мы улучшили процесс подготовки аторвастатина и его взаимодействие с лактозой тщательно изучены, что до сих пор вызывает чрезмерное увеличение концентрации КФК в организме. В настоящее время проводятся недавно закрытые исследования больных с заболеваниями сердца, и мы наблюдаем благотворное воздействие лекарственного средства на них. Крупные инвесторы доверяют нам и помочь изменить будущее. Deutsche Bank, KBC Group, Aviva, Invesco Perpetual, Kleinwort Benson и многие другие, оно `s только часть нашей успешной команды. Вы хотите, чтобы стать одним из нас? Вы хотите, чтобы помочь нам и получить нашу помощь в ответ? Если да, то вы сделали правильный выбор. Мы хотим наградить щедро всех членов нашей команды, и, как теперь ты один из нас, мы предлагаем вам проверить наши партнерские и депозитные программы.
Инвестиционные планы:

2% Ежедневная прибыль в течение 60 календарных дней (5$ - 500$)
3% Ежедневная прибыль в течение 40 календарных дней (501$ - 1000$)
4.5% Ежедневная прибыль в течение 30 календарных дней (1001$ -100000$)



Реферальная программа: 4%-2%-1%

Выплаты: инстант (мин. 0,5$)

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin

Тех. часть:
Домен: GODADDY.COM, LLC, 28 sep 2016 - 28 sep 2018
Хостинг: CloudFlare
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2016-12-16 - 2017-06-18
Скрипт: не определен
Дизайн: совпадений не найдено


Депозит (листинг)
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FairMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 01:17
#2
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Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,740
Благодарностей: 1,170
КП: 0.143
Re: SanzoMedical - sanzomedical.com
Для низкодоходника обычный слишком сайт
__________________
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Sportsmen777 на форуме  
Старый Сегодня, 01:20
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 554
Благодарностей: 78
КП: 0.209
Re: SanzoMedical - sanzomedical.com
Цитата:
Сообщение от Sportsmen777 Посмотреть сообщение
Для низкодоходника обычный слишком сайт
Не то что обычный а типичный я бы сказал, прогнозирую быстроскам по причине того что в концепции отсутствует какая либо уникальность. Вероятнее всего какой то студент решил по быстрому срубить деньжат на новый год.
__________________
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