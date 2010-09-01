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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сегодня, 01:20
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Сегодня, 00:56
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#1
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Первый Банк-Монитор
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,195
Благодарностей: 736
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SanzoMedical - sanzomedical.com
Я не админ и не владелец проекта.
Старт:
19/12/2016
О проекте (гугл перевод):
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Наша команда экспертов была успешно исследований после нескольких лет напряженной работы. После того, как 5 + лет частных исследований и разработок в сотрудничестве с Pfizer, мы разработали новое лекарство под названием Lipitoden, который заменит популярный раньше - Lipitor и Безразлично `более оказывать неблагоприятное воздействие на печень пациентов. Мы улучшили процесс подготовки аторвастатина и его взаимодействие с лактозой тщательно изучены, что до сих пор вызывает чрезмерное увеличение концентрации КФК в организме. В настоящее время проводятся недавно закрытые исследования больных с заболеваниями сердца, и мы наблюдаем благотворное воздействие лекарственного средства на них. Крупные инвесторы доверяют нам и помочь изменить будущее. Deutsche Bank, KBC Group, Aviva, Invesco Perpetual, Kleinwort Benson и многие другие, оно `s только часть нашей успешной команды. Вы хотите, чтобы стать одним из нас? Вы хотите, чтобы помочь нам и получить нашу помощь в ответ? Если да, то вы сделали правильный выбор. Мы хотим наградить щедро всех членов нашей команды, и, как теперь ты один из нас, мы предлагаем вам проверить наши партнерские и депозитные программы.
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Реферальная программа:
4%-2%-1%
Выплаты:
инстант (мин. 0,5$)
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Тех. часть:
Домен: GODADDY.COM, LLC, 28 sep 2016 - 28 sep 2018
Хостинг: CloudFlare
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2016-12-16 - 2017-06-18
Скрипт: не определен
Дизайн: совпадений не найдено
Депозит (листинг)
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Сегодня, 01:17
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#2
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VIP-INVESTS.COM
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,740
Благодарностей: 1,170
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Re: SanzoMedical - sanzomedical.com
Для низкодоходника обычный слишком сайт
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Сегодня, 01:20
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#3
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 554
Благодарностей: 78
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Re: SanzoMedical - sanzomedical.com
Цитата:
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Сообщение от Sportsmen777
Для низкодоходника обычный слишком сайт
Не то что обычный а типичный я бы сказал, прогнозирую быстроскам по причине того что в концепции отсутствует какая либо уникальность. Вероятнее всего какой то студент решил по быстрому срубить деньжат на новый год.
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Научу создавать
свой хайп, млм сеть, инвестиционный проект (Реклама).
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Сегодня, 01:20
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